AKTUÁLNE Problémy na železnici pri Zvolene: Museli prerušiť vlakovú dopravu

BRATISLAVA - Pri Zvolene je pre podmytie železničnej trate prerušená vlaková doprava. Ide o úsek Zvolen nákladná stanica – Výhybňa Slatinka. Informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko na sociálnej sieti.
Krátko pred 7.30 h prerušili podľa ZSSK vlakovú dopravu z dôvodu podmytia železničnej trate aj v úseku Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva. Nasadená bola náhradná autobusová doprava. ZSSK informuje o odrieknutí viacerých vlakov. Niektoré spoje meškajú.