ZSSK predstavil nový GRAFIKON: Prináša rozsiahle ZMENY v doprave! Pozrite, čo cestujúcich čaká

(Zdroj: TASR - Roman Hanc)
BRATISLAVA - Národný dopravca ZSSK prináša od 14. decembra rozsiahle zmeny v cestovnom poriadku. Cieľom je zlepšenie prípojovosti a rýchlejšie spojenia medzi mestami. Nový grafikon má stabilizovať dopravu vďaka ukončeniu výluk, posilniť ranné a popoludňajšie špičky a podporiť dochádzanie do škôl vlakom. Dochádza však aj k rušeniu niektorých lokálnych spojov.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zavádza od nedele 14. decembra 2025 nový Grafikon vlakovej dopravy 2025/2026, ktorý prináša množstvo zmien v regionálnej i diaľkovej doprave. "Najväčším pozitívom je celková stabilizácia grafikonu vďaka ukončeniu niektorých dlhodobých výluk na Slovensku. Národný dopravca sa pri príprave zmien zameral najmä na zlepšenie prípojovosti, posilnenie vybraných úsekov s vysokým dopytom a rýchlejšie spojenia medzi najvýznamnejšími mestami," uvádza hovorca ZSSK Ján Baček.

(Zdroj: Getty Images)

Nový grafikon okrem iného podľa Bačeka prináša viac spojov v rannej a popoludňajšej špičke, podporu dochádzania do škôl a zamestnania, ako aj ďalšie kroky v modernizácii služieb v súlade so strategickými piliermi ZSSK – stabilný a atraktívny zamestnávateľ, moderné vlaky, moderné služby a finančná sila s stabilita.

Novinky v diaľkovej a medzištátnej doprave

ZSSK deklaruje, že nový cestovný poriadok prinesie výrazné zlepšenia v diaľkovej doprave. Expresy Kriváň aj Tatran medzi Košicami a Bratislavou budú jazdiť ešte rýchlejšie. "Najrýchlejšie Kriváne zvládnu trasu za menej než päť hodín – 4 hodiny a 53 minút," avizuje Baček. Nočné rýchliky Zemplín budú jazdiť opäť do a z Humenného vďaka ukončeniu elektrifikácie na východnom Slovensku. Z dôvodu nízkeho využitia a optimalizačných opatrení už bude bez autovozňa.

Na medzinárodnej trase Praha – Bratislava – Budapešť bude väčšina vlakov premávať v moderných súpravách ComfortJet a RailJet, čo podľa hovorcu prinesie novú úroveň pohodlia a služieb medzi metropolami Česka, Slovenska a Maďarska. "Cestujúci si budú môcť vychutnať modernú reštauračnú zónu a informačný a zábavný palubný portál. K dispozícii budú miesta pre rodiny s deťmi, detské kino a prebaľovací pult," uvádza hovorca.

(Zdroj: TASR - Pavel Neubauer)

Polepšiť si majú aj cestujúci v rýchlikoch. Na trati medzi Bratislavou a Banskou Bystricou sa obnoví priame vlakové spojenie bez potreby prestupov do autobusov vďaka ukončeniu dlhodobých rozsiahlych výlukových prác. Od leta 2026 budú rýchliky medzi Bratislavou a Žilinou jazdiť v pravidelnom hodinovom intervale až po Žilinu a cestujúce tu nájdu známu službu "dámske kupé". "Rýchliky zo Zvolena a Banskej Bystrice budú jazdiť až do Žiliny, čo uľahčí cestovanie naprieč stredným Slovenskom," hovorí Baček.

Novinky v regionálnej doprave

Doprava na Záhorí sa od decembra podľa ZSSK citeľne zlepší. V Bratislavskom a Trnavskom kraji začnú všetky vlaky na linke Bratislava – Kúty zastavovať aj v Sekuliach, čo má pomôcť obyvateľom tejto obce. Zároveň bude posledný večerný spoj z Kútov do Skalice na Slovensku vedený znova vlakom. Posunuté odchody posledných večerných vlakov v smere do a z Kútov umožnia pohodlnejšie prestupy z diaľkových spojov. "Na linke Kúty – Brodské sa upravuje aj prestup na vlaky EuroCity smer Bratislava a opačným smerom," informuje Baček.

Lepšie ranné dochádzanie by mali pocítiť aj obyvatelia Trenčianskeho kraja. Nový ranný vlak do Handlovej má zabezpečiť príchod do školy ešte pred začiatkom vyučovania, pričom počas roka sa počíta aj s posilnením spojov medzi Trenčínom a Žilinou. Výrazné zrýchlenie prestupov prinesie nový grafikon aj cestujúcim zo Žilinského kraja. "Na prestup v Kraľovanoch už nebude potrebné čakať tak dlho ako doteraz – po novom pôjde len o niekoľko minút (skrátenie z 19 minút na 8 – 12 minút)," avizuje hovorca a dodáva, že v regióne pribudnú aj posilnené diaľkové spoje smerujúce na Žilinu.

 (Zdroj: TASR - Martin Medňanský)

Vrátenie prehľadného a stabilného cestovného poriadku čaká podľa ZSSK cestujúcich v Nitrianskom kraji. Linka Nové Zámky – Levice sa vracia k pravidelnému taktu, pričom počas špičky pôjdu vlaky každú hodinu. "Po ukončení dlhodobých výluk manažérom železničnej infraštruktúry – Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR), sa trate Nová Baňa – Levice a Fiľakovo – Lučenec v Banskobystrickom kraji vracajú do bežného režimu," informuje hovorca s tým, že cestujúci sa opäť plynulo odvezú vlakmi v celej ich trase bez nutnosti prestupu do náhradných autobusov. Na druhej strane však dôjde k pozastaveniu osobnej železničnej dopravy na trati Šahy – Zvolen pre veľmi nízky dopyt po cestovaní vlakmi. ZSSK však uvádza, že v prípade potreby je možné dopravu opäť prehodnotiť.

Na východe Slovenska sa cestujúci opäť dočkajú plnej prevádzky vlakov na linke Košice – Humenné, kde zároveň pribudne viac spojov počas pracovných dní. "V Košickom kraji ZSSK pripravuje aj dopravu pre budúcich zamestnancov automobilového závodu vo Valalikoch po jeho otvorení, a to najmä smerom do Moldavy nad Bodvou, Rožňavy, Čane a priľahlých obcí," avizuje Baček. V Prešovskom kraji pribudnú nové spoje medzi Kežmarkom a Starou Ľubovňou, ktoré podporia dochádzanie v regióne.

(Zdroj: TASR – František Iván)

Okrem týchto zmien však aj v roku 2026 dôjde k výlukovým prácam na tratiach, ktoré sú podľa ZSSK nutné v dôsledku modernizácie železničnej infraštruktúry a prispejú k skvalitneniu železničnej dopravy na Slovensku. "Cestujúci musia počítať s plánovanými rekonštrukčnými prácami na úsekoch Bratislava-Rača – Nové Mesto nad Váhom, Cífer – Trnava, Poprad – Vydrník, Červená Skala – Telgárt či na českej strane medzištátneho úseku Púchov – Horní Lideč," uvádza hovorca s tým, že tieto rekonštrukčné práce môžu ovplyvniť prevádzku niektorých vlakov.

Zároveň z dôvodu úspor vo verejných financiách budú počas letných prázdnin, keď cestuje podstatne menej ľudí, niektoré regionálne vlaky obmedzené. "Zostávajúce vlaky však poskytujú dostatočnú kapacitu aj prípoje na diaľkové spoje, takže cestovanie v regiónoch zostane plnohodnotne zabezpečené," dodávajú zo ZSSK.

Celý nový cestovný poriadok nájdete TU.

