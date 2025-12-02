Skúšal maximum? NEUVERÍTE, ako rýchlosťou sa rútil vodič Hyundai: FOTO na pamiatku ho vyšla DRAHO

LEVICE - Na ceste medzi Levicami a Tlmačmi zachytili policajti pri meraní rýchlosti vozidlo Hyundai, ktoré jazdilo takmer dvojnásobnou rýchlosťou. Vodiča, ktorý ťažkú nohu určite hneď oľutoval, vyšla fotografia od polície príliš draho.
Dopravní policajti z Levíc vykonávali meranie najvyššej povolenej rýchlosti na ceste II/564 medzi Levicami a Tlmačmi, kde je dovolená maximálna rýchlosť 90 km/hod. Prevažne rovná a široká cesta láka vodičov dupnúť na plyn.
Pokušeniu neodolal ani vodič Hyundai, ktorého sa podarilo zachytiť v neuveriteľnej rýchlosti. Políciu mu v úseku namerala rýchlosť až 167 km/h. Vodič tak prekročil najvyššiu povolenú rýchlosť o 77 km/h.
"Policajti vozidlo zastavili, skontrolovali a vodičovi uložili blokovú pokutu nezaplatenú na mieste vo výške 700 eur," informovala nitrianska krajská polícia.