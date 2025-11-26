Mandátový a imunitný výbor rozhodol: Matovič sa má ospravedlniť za sporné výroky, Gašparovi konanie nehrozí

BRATISLAVA - Líder hnutia Slovensko a poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Matovič sa musí na ďalšej riadnej schôdzi parlamentu ospravedlniť za svoje výroky, pre ktoré čelil disciplinárnemu konaniu. Rozhodol o tom v stredu Mandátový a imunitný výbor NR SR. Podnet na konanie podal podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) za to, že Matovič hovoril o poslancoch, že sa správajú ako „teliatka“ a tiež za to, že označil poslancov za „ožratých“. Výbor zároveň nezačal konanie voči Gašparovi. Žiadal ho poslanec František Majerský (KDH) za to, že Gašpar v pléne vyhlásil o Majerskom, že môže byť „zastrašený“ alebo „kúpený“ za to, aby nehlasoval za vládnu novelu Ústavy SR.
Voči Matovičovi viedol výbor dve konania, ktoré vychádzali z podnetov Gašpara. „Výbor prijal v obidvoch konaniach odporúčanie pánovi Matovičovi sa na najbližšej schôdzi ospravedlniť,“ povedal predseda výboru Marián Saloň (Smer-SD) novinárom. Matovič reagoval, že sa ospravedlní, ale „svojím spôsobom“. Na výbore sa snažil vysvetliť, že slovo „teliatko“ nie je hanlivé. „Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar sa cítil strašne dotknutý, že som verejne vyzval poslancov, ktorí sa prekrikovali počas môjho vystúpenia, že vy, čo sa tu správate ako teliatka, tak choďte radšej, prosím vás, von a nevyrušujte,“ ozrejmil Matovič. Druhé podanie sa týkalo toho, že Matovič spomínal v pléne, že „veľakrát doslova ožratí poslanci hlasujú o osudoch ľudí“. Ak sa Matovič neospravedlní, môže dostať pokutu do 1000 eur.
archívne video
Výbor nezačal konanie voči Gašparovi, ktorý počas schôdze NR SR 16. júna v pléne povedal, že buď Majerského „riadne zastrašili, podľa toho, ako sa vyvíjala táto diskusia, alebo ste si ho kúpili“. Gašpar to podľa Majerského povedal bez dôkazov alebo racionálneho základu a verejne tak poškodil jeho dobré meno. „Žiadnu politickú korupciu som nemal, aj korupciu odmietam. ja nepotrebujem žiadne politické dohody,“ povedal Majerský v stredu novinárom.
Gašpar si stojí za výrokmi, že mohlo dôjsť k politickej korupcii, respektíve k politickým dohodám. „Ja mám za to, že zmena správania sa pána Majerského pri hlasovaní o ústave mohla nastať v dôsledku politickej korupcie a dohôd pre regionálnu úroveň, kde chce tuším kandidovať ako budúci primátor,“ reagoval Gašpar v stredu. Členovia výboru zároveň riešili aj stanovisko k poslancovi Júliusovi Jakabovi (Slovensko - Za ľudí) v súvislosti s jeho údajným neospravedlnením neúčasti na zasadnutiach finančného výboru.