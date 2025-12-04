SaS organizuje protest v Nitre na mieste nehody šéfa SIS: Dočasne inštalujú aj tzv. Pamätník arogancie moci

NITRA - V Nitre sa vo štvrtok podvečer koná pochod na miesto augustovej nehody šéfa SIS Pavla Gašpara. Symbolicky tam má byť dočasne inštalovaný "Pamätník arogancie moci". Protestné zhromaždenie organizuje opozičná SaS.
„Vláda ignoruje kauzy, zneužíva bezpečnostné zložky a tvári sa, že je všetko v poriadku. Nie je. A je našou povinnosťou na to upozorňovať,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.
Pavol Gašpar bol 30. augusta účastníkom dopravnej nehody v Nitre na Dobšinského ulici, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie. Gašpar odmieta kritiku v súvislosti s nehodou. Tvrdí, že nehoda ho mrzí a pokiaľ sa na konci jej objasňovania skonštatuje, že je vinníkom, zaplatí pokutu. Osobnú zodpovednosť, ako povedal, prijme a odstúpi, keď budú existovať zákonné dôvody na jeho odvolanie. Za zákonné dôvody nepovažuje škodovú udalosť, bežnú nehodu.