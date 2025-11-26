Streda26. november 2025, meniny má Kornel, zajtra Milan

Gašpar navrhuje nové pravidlá pre ochranu oznamovateľov: Navrhuje tiež mechanizmus preskúmania dôvodu na ochranu

Tibor Gašpar
Tibor Gašpar (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Podpredseda Národnej rady (NR) Tibor Gašpar (Smer-SD) hovorí o potrebe úpravy pravidiel pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Myslí si, že treba okrem iného zaviesť mechanizmus, aby sa mohlo preskúmavať, či je po čase dôvod na ochranu. Upozornil na to, že v čase sa vyvíja vyšetrovanie toho, čo človek, ktorý dostal ochranu, oznámil. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v pléne parlamentu počas diskusie k návrhu na transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na iný úrad.

„V prípade, že prokurátor nedá zamestnancovi ochranu, tak ten má možnosť opravného prostriedku. Môže požiadať, aby bolo nedanie ochrany preskúmané nadriadeným prokurátorom alebo prokuratúrou. Je tu teda opravný prostriedok. Ak pochybil prvostupňový prokurátor pri rozhodovaní o vzatí do ochrany, môže to napraviť nadriadený orgán. (...) V zákone však nemáme, aby nadriadený prokurátor mohol preskúmavať na podnet a na opravný prostriedok, ktorý má zamestnávateľ, celé rozhodnutie. O to sa tu usilujeme, aby sme zrovnoprávnili v tomto istým spôsobom postavenie zamestnanca a zamestnávateľa,“ skonštatoval.

archívne video

Tlačová konferencia po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

V tejto súvislosti Gašpar namietal trvanie ochrany v prípade vyšetrovateľov známych ako čurillovci. Hovoril o tom, že novela z roku 2023, keď bola vo vláde súčasná opozícia, bola účelová. Kritizoval tiež, že súčasná šéfka ÚOO Zuzana Dlugošová neupozorňovala na to, že súčasná legislatíva je zlá. Myslí si, že treba vymeniť aj vedenie úradu. Kritizoval aj diskusiu v parlamente k danému návrhu. Hovoril, že opozícia sa často väčšinu času nevenuje tomu, či treba úradu upraviť kompetencie, ale politickým traktátom.

V parlamente sa aktuálne v prvom čítaní rokuje o vládnom návrhu na transformáciu ÚOO na iný úrad. Preberá sa v tzv. skrátenom legislatívnom konaní. Návrh hovorí o vzniku nového Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ten má od rezortu spravodlivosti prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov a zároveň nahradiť doterajší ÚOO. Zaviesť sa má aj mechanizmus zrovnoprávnenia postavenia zamestnanca a zamestnávateľa. Opozícia návrh kritizuje. Predpokladá, že v jeho dôsledku dôjde k zníženiu ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti aj obetí trestných činov. Poukazuje na možný rozpor s európskym právom a nesúlad s Ústavou SR.

Viac o téme: Ochrana NRSRTibor GašparÚOO
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Mandátový a imunitný výbor
Mandátový a imunitný výbor rozhodol: Matovič sa má ospravedlniť za sporné výroky, Gašparovi konanie nehrozí
Domáce
Zlepšujú sa vzťahy s
Zlepšujú sa vzťahy s Českom? Okamura má navštíviť slovenský parlament
Domáce
Tibor Gašpar
Úrad na ochranu oznamovateľov sa neruší, pripojí sa k nemu nová agenda odškodňovania, uviedol Gašpar
Domáce
Koaličná rada ukončila špekulácie:
Koaličná rada ukončila špekulácie: Hlas nebude hlasovať s opozíciou pri odvolávaní ministra
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Otto Weitter o boji s RAKOVINOU a chorým srdcom: Lekár mu vždy povie túto vetu!
Otto Weitter o boji s RAKOVINOU a chorým srdcom: Lekár mu vždy povie túto vetu!
Prominenti
Ráž k stavbe R4: V tuneli bol určitý geologický problém
Ráž k stavbe R4: V tuneli bol určitý geologický problém
Správy
Fico o rozdelených financiách v okresoch Svidník, Stropkov a Medzilaborce
Fico o rozdelených financiách v okresoch Svidník, Stropkov a Medzilaborce
Správy

Domáce správy

FOTO Hromadná nehoda pri Senci:
Hromadná nehoda pri Senci: Vodička vošla do protismeru, FOTO z miesta zrážky! Premávka je obmedzená
Domáce
Tibor Gašpar
Gašpar navrhuje nové pravidlá pre ochranu oznamovateľov: Navrhuje tiež mechanizmus preskúmania dôvodu na ochranu
Domáce
ZSSK predstavil nový GRAFIKON:
ZSSK predstavil nový GRAFIKON: Prináša rozsiahle ZMENY v doprave! Pozrite, čo cestujúcich čaká
Domáce
Polícia pri kontrole kamiónov odhalila stovky priestupkov, viacerým vodičom zakázali jazdu
Polícia pri kontrole kamiónov odhalila stovky priestupkov, viacerým vodičom zakázali jazdu
Regióny

Zahraničné

FOTO Prezident USA Donald Trump
Prezident Trump otvorene SÚHLASÍ so svojím vyslancom Witkoffom: Predá Ukrajinu Rusom, to obchodník robí!
Zahraničné
Európska prokuratúr odhalila viacmiliónový
Európska prokuratúr odhalila viacmiliónový daňový podvod: Zatkli šesť ľudí
Zahraničné
Babiš predstavil Pavlovi nominácie
Babiš predstavil Pavlovi nominácie na ministrov: Prezident má voči Turkovi naďalej výhrady
Zahraničné
Obrovská sopka začala chrliť
Obrovská sopka začala chrliť lávu: To, čo sme zažili, nečakal nikto, hovorí Peťo
dromedar.sk

Prominenti

FOTO VNÚTRI! Kate Beckinsale
Krásna herečka šokovala v uliciach: Toto je úplný extrém!
Zahraniční prominenti
Karlos Vémola a Lela
Rozvod na spadnutie... Lela a Karlos Vémolovci: Problémy v manželstve! Čo sa stalo v Dubaji?
Domáci prominenti
Koncert Otto Weiter 70
Otto Weitter o boji s RAKOVINOU a chorým srdcom: Lekár mu vždy povie túto vetu!
Domáci prominenti
Benny Blanco a Selena
DRÁMA v rodine Seleny Gomez: Dom napadli nebezpeční lupiči!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Páni, toto robíte pri
Páni, toto robíte pri svojej intímnej hygiene ZLE!
vysetrenie.sk
Minúty hrôzy na základnej
Minúty hrôzy na základnej škole: Úplný LOCKDOWN pre falošného predátora! Učiteľka si pomýlila LEVA s tučnou MAČKOU
Zaujímavosti
Zabudnite na SMRADĽAVÚ bielizeň!
Zabudnite na SMRADĽAVÚ bielizeň! ŠOKUJÚCA pravda o sušení v interiéri: Urobte TENTO krok a uschne rekordne rýchlo!
Zaujímavosti
Tajomná kamenná koruna Apúlie.
Tajomná kamenná koruna Apúlie. Hrad Castel del Monte láka nevšednou architektúrou
dromedar.sk

Dobré správy

Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Test farby na vlasy so špeciálnou technológiou: Tri ženy vyskúšali zaujímavé odtiene
feminity.sk
Darček, ktorý poteší každú
Darček, ktorý poteší každú ženu: Zapojte sa do SÚŤAŽE a vaše vlasy môžu naplno zažiariť
Domáce
Počul si už o
Počul si už o novodobom trende FOMO? Poradíme ti, ako s ním úspešne zabojovať
hashtag.sk
Slovenský lekár, ktorý spája
Slovenský lekár, ktorý spája medicínu, regeneráciu a kvalitnú výživu: Táto forma vitamínov má pre telo veľký zmysel
plnielanu.sk

Ekonomika

20 rokov Slovenska v Európskej únii: Cítite sa chudobnejší? Tento graf vás vyvedie z omylu!
20 rokov Slovenska v Európskej únii: Cítite sa chudobnejší? Tento graf vás vyvedie z omylu!
Dočká sa východ rýchlostnej cesty? Ráž po kontrole obchvatu Prešova prezradil, čo čaká celú R4!
Dočká sa východ rýchlostnej cesty? Ráž po kontrole obchvatu Prešova prezradil, čo čaká celú R4!
Štát minul všetky peniaze od ľudí a firiem: Slovensko oddnes funguje na dlh, upozorňujú analytici!
Štát minul všetky peniaze od ľudí a firiem: Slovensko oddnes funguje na dlh, upozorňujú analytici!
Posledný krok k férovejším dôchodkom: Koniec diskriminácie a zvýšenie penzií aj o stovky eur!
Posledný krok k férovejším dôchodkom: Koniec diskriminácie a zvýšenie penzií aj o stovky eur!

Varenie a recepty

Recept na vianočný zakrútený poklad. Konečne vianočné pečivo, ktoré vyzerá inak a nepotrebuje ani formu na pečenie.
Recept na vianočný zakrútený poklad. Konečne vianočné pečivo, ktoré vyzerá inak a nepotrebuje ani formu na pečenie.
Osvedčený recept na makové linecké pečivo
Osvedčený recept na makové linecké pečivo
Akú múku na mrveničku do polievky? S každou bude výsledok iný
Akú múku na mrveničku do polievky? S každou bude výsledok iný
Rady a tipy
Jednoduchá bryndzová omáčka k pečenému mäsu
Jednoduchá bryndzová omáčka k pečenému mäsu
Omáčky

Šport

HC MONACObet Banská Bystrica – HK Nitra: Online prenos z dohrávky 22. kola Tipsport ligy
HC MONACObet Banská Bystrica – HK Nitra: Online prenos z dohrávky 22. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Dávid Strelec navštívil špecialistu v Londýne: Slovenský reprezentant má šťastie v nešťastí
Dávid Strelec navštívil špecialistu v Londýne: Slovenský reprezentant má šťastie v nešťastí
Anglicko
Réway skončil v Mikuláši: Spravil som hlúposť pred zápasom! Podľa Ľuptáka má stále platnú zmluvu
Réway skončil v Mikuláši: Spravil som hlúposť pred zápasom! Podľa Ľuptáka má stále platnú zmluvu
Tipsport liga
SFZ rozhodol o mieste barážového duelu Slovákov: Zvážili sme všetky okolnosti a možnosti
SFZ rozhodol o mieste barážového duelu Slovákov: Zvážili sme všetky okolnosti a možnosti
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026

Auto-moto

Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Novinky
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
Predstavujeme
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Experti varujú: Toto môžete v roku 2026 oľutovať, ak to ignorujete!
Experti varujú: Toto môžete v roku 2026 oľutovať, ak to ignorujete!
Kariérny rast
Otestovali sme, čo sa stane, ak to skúsite 7 dní robiť produktívne. Výsledky vás prekvapia!
Otestovali sme, čo sa stane, ak to skúsite 7 dní robiť produktívne. Výsledky vás prekvapia!
Motivácia a produktivita
Zákazníci sú v šoku: značky nechcú, aby ste o tomto vedeli. Šetriť sa dá aj tam, kde to nečakáte
Zákazníci sú v šoku: značky nechcú, aby ste o tomto vedeli. Šetriť sa dá aj tam, kde to nečakáte
Rady, tipy a triky
Si absolvent a nevieš sa zamestnať? Toto je chyba, ktorú robí väčšina mladých
Si absolvent a nevieš sa zamestnať? Toto je chyba, ktorú robí väčšina mladých
Získaj prácu

Technológie

Asi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročia
Asi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročia
Veda a výskum
Ruskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mesto
Ruskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mesto
Bezpečnosť
FBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen to
FBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen to
Veda a výskum
Tvoj Android sa vekom spomaľuje a ani netušíš, prečo. Toto je hlavný dôvod, ktorý väčšina ľudí prehliada
Tvoj Android sa vekom spomaľuje a ani netušíš, prečo. Toto je hlavný dôvod, ktorý väčšina ľudí prehliada
Správy

Bývanie

Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne

Pre kutilov

10 spotrebičov, ktoré by ste nemali zapájať do predlžovačky! Preťaženie hrozí rýchlejšie, než si myslíte
10 spotrebičov, ktoré by ste nemali zapájať do predlžovačky! Preťaženie hrozí rýchlejšie, než si myslíte
Údržba a opravy
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Recepty
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Údržba a opravy
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zistila som, že môj partner má tajný život – a pravda ma úplne prevalcovala
Partnerské vzťahy
Zistila som, že môj partner má tajný život – a pravda ma úplne prevalcovala
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Útočník Lawrence Reed si
Zahraničné
OHAVNÝ čin vo vlaku: Násilník spravil z cestujúcej živú POCHODEŇ! Veľké pochybenie súdov, dávno mal sedieť za mrežami
ZSSK predstavil nový GRAFIKON:
Domáce
ZSSK predstavil nový GRAFIKON: Prináša rozsiahle ZMENY v doprave! Pozrite, čo cestujúcich čaká
Ťažká dopravná nehoda na
Domáce
Ťažká dopravná nehoda na juhu Slovenska: FOTO Čelnú zrážku neprežila 69-ročná žena
Policajná naháňačka v uliciach
Domáce
Policajná naháňačka v uliciach Bratislavy! DRÁMA aj po zastavení, VIDEO agresívneho vodiča museli spacifikovať

Ďalšie zo Zoznamu