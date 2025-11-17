PRIESKUM, ktorý nepoteší nikoho: Koalíčný líder zažíva pokles, opozícia by už nevládla ani s Matovičom!

BRATISLAVA - Parlamentné voľby sú (za predpokladaných okolností) o dva roky, no dovtedy tu stále budú pravidelné prieskumy verejnej mienky, ktoré pravidelne monitorujú nálady voličov. Takýto prieskum prichádza aj teraz a strany majú málo dôvodov na úsmev.
archívne video
Prieskum vykonala pre televíziu TA3 agentúra SANEP na vzorke 2 500 opýtaných od 11. do 14. novembra 2025.
Prípadným víťazom volieb by bolo s miernym nárastom oproti októbru Progresívne Slovensko s 21,6 percentami hlasov. Nasledoval by Smer-SSD s poklasom na 19,4 percenta. Tretiu priečku už dlhšie neobsadzuje koaličný Hlas-SD, ale mimoparlamentná Republika, ktorá si teraz z koláča vzala 11,6 percent a ide o ďalší nárast v pomere 1,4 percentuálneho bodu.
Až na štvrtom mieste sa nachádza koaličný partner Smeru - Hlas-SD, ktorý by získal 8,2 percenta hlasov. Tomu dýcha na krk hnutie Slovensko so 7,9 percentami hlasov. Ďalšiu priečku by obsadilo Kresťanskodemokratické hnutie s 6,9 percentami hlasov. Posledným parlametným hráčom by bola Sloboda a Solidarita s 6,7 percentami.
Mimo parlamentu by sa ocitli veľmi tesne Demokrati (4,9 percenta), Slovenská národná strana (4 percentá), Aliancia s 3,7 percentami a Sme rodina s rovnými 3 percentami.
Odhodlanosť voliť a skladanie koalícií
Voliť s pevným rozhodnutím by bolo 69,9 percent opýtaných, 11,4 percenta by váhalo a 18,7 percent by voliť nešlo.
Aj keď je Progresívne Slovensko lídrom v prieskume, vládu by zrejme podľa týchto výsledkov už nezložil ani s hnutím Slovensko Igora Matoviča. Mali by totiž presne 78 hlasov, čo je o jeden menej na to, aby sa to dalo považovať za čo i len krehkú väčšinu.