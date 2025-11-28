Piatok28. november 2025, meniny má Henrieta, zajtra Vratko

Združenie miest a obcí Slovenska víta návrh EP: Vek 16 rokov má byť hranicou pre sociálne siete

PARTIZÁNSKE - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) víta výzvu Európskeho parlamentu (EP) na zavedenie vekovej hranice 16 rokov pre prístup na sociálne siete. Jeho predseda Jozef Božik považuje toto rozhodnutie za kľúčové a dôležité.

Predseda ZMOS zároveň vyjadril požiadavku, aby s cieľom ochrániť duševné zdravie detí predstavitelia centrálnej vládnej moci čo najskôr implementovali toto uznesenie do právneho poriadku SR. „Ak EP hovorí o dvoch kategóriách, to znamená, že do 13 rokov absolútny zákaz a do 16 rokov s povolením rodičov, osobne by som bol najradšej, keby sme dokázali urobiť kompromis, aby bol do 15 rokov absolútny zákaz,“ poznamenal Božik a zároveň poukázal na škodlivé vplyvy sociálnych sietí na deti.

Poslanci EP v stredu (26. 11.) v Štrasburgu vyzvali na prijatie ambicióznych opatrení na ochranu maloletých na internete vrátane zavedenia jednotnej minimálnej vekovej hranice 16 rokov pre prístup na sociálne siete. Dokument podporilo 483 europoslancov. EP v ňom vyjadruje hlboké znepokojenie nad rizikami pre fyzické a duševné zdravie, ktorým sú deti vystavené v online prostredí. Žiada takisto posilnenie ochrany pred manipulatívnymi stratégiami, ktoré zvyšujú riziko závislosti či zhoršujú schopnosť sústredenia. Nemá legislatívny charakter, ide o vyjadrenie stanoviska EP a odporúčanie.

EP navrhuje harmonizovanú minimálnu hranicu 16 rokov pre prístup k sociálnym sieťam, platformám na zdieľanie videí a AI chatbotom. Deti vo veku 13 až 16 rokov by mali mať umožnený prístup so súhlasom rodičov.

