Rusko hovorí o zákaze WhatsAppu: Nabáda milióny používateľov, aby prešli na ruské alternatívy

MOSKVA - Rusko zvažuje zákaz komunikačnej aplikácie WhatsApp, ktorej vytýka, že nedokáže zabrániť trestnej činnosti. Desiatkam miliónov jej používateľov ruské úrady odporučili prejsť na domáce alternatívy, informovala agentúra AFP.
Americká technologická spoločnosť Meta, ktorá WhatsApp vlastní, uviedla, že podľa nej sa Rusko usiluje službu zakázať pre to, že WhatsApp nie je ochotný vyhovieť pokusom ruskej vlády zasahovať do práva ľudí na bezpečnú komunikáciu. Ruský úrad pre kontrolu masmédií (Roskomnadzor) vo svojom piatkovom vyhlásení uviedol, že aplikácia môže byť v Rusku úplne zakázaná, ak nebude plne rešpektovať ruskú legislatívu. Roskomnadzor súčasne vyzval Rusov, aby prešli k „národnému poskytovateľovi“.
WhatsApp a Telegram sú v Rusku dve najpoužívanejšie komunikačné platformy. Ruská vláda od oboch chce, aby na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytovali údaje o svojich zákazníkoch – napr. pri vyšetrovaní podvodov či činností, ktoré Rusko označuje za teroristické.
Ruská vláda v tejto situácii zároveň podporuje prechod používateľov na ruskú platformu Max, ktorá nemá end-to-end šifrovanie. Táto služba má byť povinne predinštalovaná na všetkých nových smartfónoch a tabletoch v Rusku. Obhajcovia ľudských práv sa obávajú, že tieto opatrenia môžu viesť k masovému sledovaniu a k zásahom proti kritikom prezidenta Vladimira Putina a vojny na Ukrajine.