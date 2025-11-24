AKTUÁLNE Veľká policajná AKCIA proti organizovanej skupine! ÚBOK zasahuje na viacerých miestach

BRATISLAVA - Ďalšia veľká policajná akcia. Polícia dnes od skorých ranných hodín zasahuje proti organizovanej skupine, ktorá mala páchať majetkové a násilné trestné činy. Na viacerých miestach prebiehajú domové prehliadky, zaisťovanie dôkazov a zadržiavanie podozrivých osôb v Trnavskom a Banskobystrickom kraji.
"Protizločinecká jednotka ÚBOK Prezídia PZ, v súčinnosti s Pohotovostnými policajnými útvarmi z Bratislavy a Žiliny, od skorých ranných hodín dnešného dňa (24. 11. 2025) realizuje policajný zásah na území Trnavského a Banskobystrického kraja v rámci akcie s krycím názvom APRUM," informovala o tom polícka na sociálnej sieti.
Polícia dodáva, že na viacerých miestach v súčasnosti prebiehajú domové prehliadky, zaisťovanie dôkazov a zadržiavanie podozrivých osôb. "Zásah je zameraný na dokumentovanie trestnej činnosti a procesné zabezpečenie osôb pôsobiacich v organizovanej skupine, ktorá mala v minulosti páchať viaceré majetkové a násilné trestné činy na rôznych miestach Slovenska," dodáva polícia s tým, že ďalšie informácie poskytne hneď, ako to procesná situácia umožní.