AKTUÁLNE ÚBOK rozbehol masívnu akciu s názvom DALLAS! Sú známe prvé DETAILY, zadržali 5 ľudí

BRATISLAVA - Protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite rozbehol vo štvrtok večer veľkú akciu s názvom Dallas. Zasahujú v rôznych kútoch Slovenska.
O akcii informovala polícia na sociálnej sieti. "Príslušníci útvaru boja proti organizovanej kriminalite v spolupráci s odborom kriminálnej polície Krajského riaditeľstva v Bratislave od včerajšieho večera vykonávajú rozsiahly policajný zásah zameraný na preverovanie podozrení zo závažnej majetkovej trestnej činnosti, ktorej sa mali dopúšťať cudzinci, najmä občania Poľskej republiky a Lotyšska," uviedla polícia.
Podľa doterajších zistení sa osoby podozrivé z tejto činnosti mali na viacerých miestach sofistikovaným spôsobom napojiť na produktovody určené na prepravu nafty a benzínu, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky.
Polícia tvrdí, že v dôsledku tohto konania malo dôjsť k odčerpaniu minimálne 330 000 litrov nafty, ktorá mala byť prečerpávaná do nelegálnych prečerpávacích staníc a následne prepravovaná do zahraničia alebo na ďalšie doposiaľ neustálené miesta. Poškodením potrubia mala vzniknúť aj ďalšia škoda na majetku.
"V rámci realizácie sme zadržali päť osôb, a to troch občanov Lotyšska a dvoch občanov Poľskej republiky. Vykonali sme tri prehliadky iných priestorov, dve domové prehliadky a päť prehliadok motorových vozidiel. Zaistili sme štyri osobné motorové vozidlá a jeden kamión, ktorý mal podľa doterajších informácií slúžiť na prepravu pohonných látok," uviedli.
"Zaistili sme aj technické zariadenia, ktoré mohli byť využité pri nelegálnom odčerpávaní pohonných látok – vysokotlakové čerpadlá, hadice, expanzné vaky, elektronické zariadenia, dátové nosiče a ďalšie predmety," dodali.
Na zásahu sa podieľali desiatky policajtov vrátane kriminalistických technikov, príslušníkov Pohotovostného policajného útvaru Bratislava a ďalších špecializovaných zložiek. Vzhľadom na technickú povahu prípadu spolupracovali aj pracovníci Kriminálneho úradu finančnej správy a colnej správy.
Trestná činnosť je vyšetrovateľom kvalifikovaná ako zločin krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci.
V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na dva až osem rokov.