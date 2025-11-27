Policajná MEGAAKCIA s krycím názvom BIOPLYN! Eurofondový škandál za takmer 10 miliónov eur, zaisťujú dôkazy

KOŠICE - V Košiciach zasahuje protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru. Akcia s krycím názvom Bioplyn má súvisieť s poškodzovaním finančných záujmov Európskej únie. Odhadovaná škoda je vo výške približne 9,7 milióna eur.
"Protikorupčná jednotka ÚBOK Prezídia Policajného zboru vykonáva v dňoch 26. a 27. novembra 2025 zaisťovacie úkony v rámci policajnej akcie s krycím názvom 'BIOPLYN'," informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová. Dodáva. že úkony sa realizujú na základe príkazov sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, ktoré boli vydané na návrh Európskeho delegovaného prokurátora v trestnej veci podozrenia zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.
Zásah má súvisieť s projektom "Zabezpečenie obnoviteľných zdrojov paliva pre dopravu v krajinách Vyšehradu". "Predbežne odhadovaná škoda na finančných prostriedkoch Európskej únie predstavuje približne 9,7 milióna eur," dodáva policajná hovorkyňa. Zaisťovacie úkony, najmä prehliadky iných priestorov, prebiehajú v obchodných spoločnostiach na území mesta Košice, kde policajti od včerajšieho dňa zabezpečujú účtovnú dokumentáciu a elektronické dáta súvisiace s vyšetrovanou trestnou činnosťou.
"Vo veci bolo začaté trestné stíhanie Európskym delegovaným prokurátorom a dozor vykonáva Európska prokuratúra (EPPO), preto v súčasnosti nebudeme poskytovať žiadne bližšie informácie," konštatuje na záver polícia.