Koniec lacnej energie? Komoditná cena elektriny prekoná 100 eur! Odborníci varujú pred tvrdými dopadmi

BRATISLAVA – Slovenské domácnosti zrejme čaká studená sprcha. Komoditná zložka ceny elektriny má podľa rozhodnutia regulátora stúpnuť na minimálne 104 eur za megawatthodinu, čo predstavuje až 70-percentný nárast oproti súčasnosti. Odborníci upozorňujú, že dlhodobým riešením už nie sú štátne dotácie, ale investície do vlastných obnoviteľných zdrojov energie.
Zatiaľ čo doteraz boli ceny energií umelo tlmené masívnou vládnou pomocou, realita trhu sa podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI) čoskoro prejaví na faktúrach. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) rozhodol o novej výške komoditnej ceny elektriny, čo podľa asociácie potvrdzuje neudržateľnosť štátnych zásahov.
Riaditeľ SAPI Ján Karaba upozorňuje aj na netransparentný proces prijatia zmien:
„Takto zásadné zvýšenie by mal regulátor transparentne vysvetliť. Žiaľ, na Slovensku v uplynulých rokoch prebieha zmena cien bez dostatočného zdôvodnenia či jasného výpočtu. Tentoraz sa to však deje aj bez riadneho legislatívneho procesu, čo je trend, na ktorý si nezvykneme a nemal by ani ostať nepovšimnutý. Nezávislosť neznamená svojvôľu,“ uviedol.
OZE ako dlhodobá ochrana pred drahotou
Podľa SAPI domácnosti nedokážu dlhodobo odolávať cenovým výkyvom na trhu, a preto je riešením energetická nezávislosť. Návratnosť investície do kombinácie fotovoltiky a tepelného čerpadla sa dnes pohybuje medzi 5 až 9 rokmi a rast cien elektriny ju ešte skracuje.
Karaba zároveň pripomína, že rozpočet štátu už nezvládne ďalšie masívne dotovanie cien energií. „Slovensko si v najbližších rokoch nebude môcť dovoliť pokračovať v nákladnej energopomoci, keďže verejné financie potrebujú konsolidáciu a výrazne chýbajú aj v zdravotníctve či školstve,“ dodal.
Energopomoc míňa štátu stovky miliónov
Ministerstvo hospodárstva (MH) v reakcii na obavy z rastúcich cien pripomenulo, že vláda pripravuje nový balík kompenzácií. Podľa rezortu má štát v roku 2026 pomôcť väčšine domácností: „Vláda SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková už v lete jasne deklarovali, že 90 % domácností dostane od štátu energopomoc na zmiernenie rastu cien energií. Cenníky, ktoré vydáva ÚRSO, vláda už niekoľko rokov upravuje a kompenzuje, aby sa zvýšené náklady energetických spoločností nepremietli do konečných cien pre domácnosti. Rovnako to bude aj v nasledujúcom roku,“ uviedlo MH.
Vláda vyčlenila na pomoc s cenami energií pre budúci rok viac ako 400 miliónov eur. Má ísť o prostriedky ušetrené z projektov, ktoré budú zaplatené z eurofondov. Ministerstvo zatiaľ nešpecifikovalo, či táto suma postačí aj na elektrinu, nielen na plyn a teplo. Opozičný poslanec Karol Galek (SaS) však upozorňuje, že by šlo o približne 260 miliónov eur, čo podľa neho nie je v rozpočte kryté.
Ako fungovalo dotovanie cien doteraz
V posledných rokoch vlády využívali tzv. verejný hospodársky záujem (VHZ), ktorým zastropovali ceny energií. Štát následne kompenzoval rozdiel medzi zastropovanou cenou a regulovanou cenou stanovenou ÚRSO. Pri elektrine bolo riešením memorandum so Slovenskými elektrárňami: dodávali pre domácnosti približne 5,5 TWh elektriny, za cenu 61 eur/MWh, čo umožnilo tlmiť prudké nárasty. Dodatok k memorandu však počíta s postupným zvyšovaním: pre rok 2026 je cena od SE už 72,70 eur/MWh.
Záujem o vlastné zdroje rastie
V roku 2024 pribudlo viac ako 14-tisíc fotovoltických inštalácií s výkonom 113 MW, no stále ide o nízke čísla v porovnaní s viac ako 2,3 miliónmi domácností na Slovensku. Problémom je aj pozastavená štátna podpora. Program Zelená domácnostiam, ktorý poskytoval príspevky až do výšky 50 %, je pre vyčerpanie prostriedkov od júna stopnutý.
SAPI upozorňuje, že domácnosti nemajú jasné informácie, čo ďalej. „Domácnosti majú právo vedieť, či sa im oplatí čakať na podporu, alebo majú investovať okamžite a začať šetriť,“ uviedol Karaba. Pripomenul, že minulé obnovenie programu trvalo viac ako 1,5 roka