Nielen Pellegrini či Kaliňák: Obranné sily zaujali opozíciu, poslankyňa si vzala samopal a skúsila si to!

BRATISLAVA - Ste pripravení na obranu našej krajiny? Aj tieto otázky zrejme museli padať svojho času na Tureckom vrchu, keď sa dvojtýždňového výcviku Národných obranných síl (NOS), keď sa ho vtedy zúčastnili prezident Peter Pellegrini či minister obrany Robert Kaliňák. Kým v tom čase opozícia hovorila o divadielku, zrejme už zmenila názor. Minimálne jedna poslankyňa z Progresívneho Slovenska.
Ide o Beátu Jurík, ktorá sa dala zlákať na tento výcvik po tom, čo si spočítala niektoré veci a možné riziká, keby náhodou došlo k najhoršiemu. Narozdiel od vládnej koalície či hlavy štátu sa však Jurík rozhodla len pre jednu fotografiu a nenajala si tím fotografov, aby celé dva týždne dokumentovali jej pobyt v skupinke ďalších dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli podporiť túto myšlienku.
Nešla som sa sem hrať na Counter Strike, tvrdí poslankyňa
"Nešla som tam s cieľom zahrať sa na vojačku z Counter Striku, ani spraviť si promo (v tričku! alebo s pomaľovanou tvárou). Chcela som naplniť to, čo osobne vnímam ako občiansku povinnosť - byť pripravená. Od dopravnej nehody, cez prírodnú katastrofu, po ozbrojený konflikt. Ako občianka, aj ako politička - lebo by sme mali ísť príkladom. Žiaľ často len zlým," vyjadrila Jurík svoje presvedčenie a vyhlásenie, že sa samotného výcviku zúčastnila.
Skvelé, odkázal Majerský
Gesto poslankyne Jurík dokonca komentárom "skvelé" ocenil aj jej opozičný poslanecký kolega z KDH František Majerský.
Neboleli ma len líca a uši, teraz netreba hľadieť na to, akú máme vládu, treba zabrať
Poslankyňa počas posledných dvoch týždňov, ktoré rozhodne neboli tie z najteplejších čo sa počasia týka, podľa vlastných slov išla cez fyzické hranice. Jediné, čo ju vraj nebolelo, boli uši a líca. "Keď telo nevládze, hlava zaberie. Keď je čas neúprosný, priority sa menia. Tie momentálne aj tie budúce," popísala.
Zákonodarkyňa vraj za posledné dva týždne objavila som inú samú seba a tiež asi tridsiatku ľudí s rôznymi príbehmi, z rôznych častí krajiny, rôznych názorov a zvykov. "Je jedno, akú dnes máme vládu. Kto je minister. Kto sa tam bol promovať a ako to vyzeralo. Toto nie je o nich. Tento projekt je o našej krajine. O ľuďoch v nej. O tom, čo nás spája," skonštatovala.
Neváhajte - choďte do toho, odkázala
Poslankyňa potom poďakovala tímu inštruktorov - profesionálnych vojakov - pod vedením štábneho nadrotmajstra Hladkého. "Chápem, že nie každému je po chuti pozerať sa na zbrane. Ale verte mi, horšie je rozoberať ich a čistiť. Ale toto nie je výcvik ani post o zbraniach. Ani budovanie našej odolnosti nie je o tom, aby sme mali len zbrane. My musíme byť pripravení, my ľudia. Jediné, čo som nedala, je byť ticho pri každom príkaze. Ale to je dobré, nie? Ak ktokoľvek váha - bez váhania hovorím, choďte do toho," odprezentovala svoje posolstvo poslankyňa Jurík.