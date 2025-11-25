Umenie hendikepovaných umelcov nás učí porozumeniu a sile tvorby, uviedol Pellegrini

BRATISLAVA - Umenie hendikepovaných umelcov nás učí porozumeniu a sile tvorby. Ako spoločnosť si často až cez umenie uvedomujeme, že medzi nami žijú ľudia so zdravotným či mentálnym znevýhodnením, ktorí napriek svojmu osudu dokážu vytvárať mimoriadne krásne a hodnotné diela. Uviedol to v utorok prezident SR Peter Pellegrini pri otvorení Národnej prezentácie umenia handicapovaných umelcov SR 2025, ktorú v Klientskom centre v Bratislave organizuje nezisková organizácia Reflexy. Prezident prevzal nad podujatím záštitu.
Pellegrini vyzdvihol príbeh ukrytý za každým dielom a poukázal na vnútornú silu a nezdolnú vôľu autorov. „Je to nádhera vidieť, čo všetko títo ľudia napriek svojmu ťažkému osudu dokážu. V ich umeleckých dielach je často pretavený ich vnútorný príbeh, sila, ktorou dokázali prekonať trápenie,“ uviedol prezident.
Zdôraznil význam sprístupnenia tvorby širokej verejnosti
Zároveň zdôraznil význam sprístupnenia tvorby širokej verejnosti. „Nie je nič krajšie, ako keď umenie našich hendikepovaných umelcov nie je ukryté niekde za bránami nejakej galérie, do ktorej musia ľudia prísť. Ale tentoraz to ich nádherné umenie prišlo medzi ľudí a na miesto, kam každodenne prichádzajú stovky ľudí,“ konštatovala hlava štátu.
Súčasťou podujatia bol aj krátky filmový dokument „Slovensko patrí k svetovým lídrom v oblasti umenia handicapovaných umelcov SR“, ktorý mapuje dosiahnuté úspechy a prezentuje umenie zdravotne znevýhodnených umelcov. Národná prezentácia predstavuje tvorbu vyše 40 umelcov rozdelenú do niekoľkých expozícií s viac než 50 dielami - od maľby a keramiky, cez drevorezbu, maľbu nohami, miniatúry hudobných nástrojov až po fotografiu.