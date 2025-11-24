Transformácia ÚOO je potrebná pre objektivitu ochrany oznamovateľov, tvrdí Kaliňák

BRATISLAVA - Zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) a jeho transformácia na nový úrad je potrebná pre objektivitu jeho fungovania. Po rokovaní koaličnej rady to v pondelok vyhlásil minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD). Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) priznal, že koalícii ide o výmenu predsedníčky úradu Zuzany Dlugošovej. Predseda klubu SNS Roman Michelko (SNS) naznačil, že k návrhu prišlo pre sankcie voči ministerstvu vnútra.
„Mňa vyrušuje to, že sa bavíme o úrade, o jeho transformácii,“ uviedol Gašpar s tým, že agenda úradu zostane. „A či to nie je výmena nejakej predsedníčky, ktorá je jednoznačne nominantom Progresívneho Slovenska? No je,“ uviedol Gašpar. Návrh prirovnal k zmene legislatívy „aby mohol byť neprokurátor, politik, advokát Lipšic špeciálnym prokurátorom“. Kaliňák si myslí, že ÚOO nerešpektuje legislatívu, ktorá sa ho týka. „Chytil politický naratív, čo si myslím, že veľmi ubližuje tomuto úradu,“ argumentoval. Gašpar si zároveň myslí, že je potrebné vyvážiť vzťah zamestnanca a zamestnávateľa.
archívne video
Michelko tiež naznačil, že zrušenie úradu súvisí s pokutami ministerstvu vnútra. „Úrad dáva zbytočné pokuty,“ vyhlásil Michelko s tým, že predkladateľ, práve ministerstvo vnútra, je hlboko presvedčené, že úrad funguje nad „zmysel zákona“. Legislatívny návrh podľa neho plánuje parlament prerokovať v úvode schôdze, ktorá sa začne v utorok (25. 11.).
Agendu odškodňovania obetí má od Ministerstva spravodlivosti SR prevziať a doterajší ÚOO nahradiť nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Návrh zákona z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR schválila vláda na sobotnom (22. 11.) rokovaní, odsúhlasila aj návrh na skrátené legislatívne konanie. Opozícia zrušenie úradu kritizovala. ÚOO v minulosti pokutoval ministerstvo vnútra za nerešpektovanie statusu chránenej osoby pri skupine policajtov známych ako čurillovci.