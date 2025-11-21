Šokujúci PRIESKUM: PS a Smer postupne padajú, Uhrík, Matovič či Zoroslav Kollár si z koláča berú čoraz viac

BRATISLAVA - Blíži sa záver mesiaca, a to znamená jednu vec - roztrhnuté vrece s prieskumami verejnej mienky. Jeden z najvýraznejšie vnímaných pochádza práve z agentúry Focus. Tá sa pozrela na aktuálne nálady voličov a zistila, že lídri zaspávajú na vavrínoch a tento fakt výdatne využívajú ostatné subjekty, aj mimoparlamentné.
Prieskum verejnej mienky realizovala agentúry Focus pre portál 360tka.sk od 11. do 18. novembra 2025 na vzorke 1 015 respondentov. Respondenti odpovedali na otázku: "Predstavte si, prosím, že by sa parlamentné voľby na Slovensku konali na budúci víkend. Zúčastnili by ste sa ich? Ak áno, ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?"
Ak by sa teda voľby konali v polovici novembra, podľa agentúry Focus by ich vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 22,1 percent hlasov. Na druhom mieste by bol vládny Smer-SSD so ziskom 16,5 percenta a treťou by bola mimoparlamentná a 10-percentná Republika. Okrem poslednej zmienenej strany ide o klesajúce trendy.
Na štvrtom mieste by skončil koaličný Hlas-SD s 9,1 percentami, ktorý tiež stratil. Hnutie Slovensko by obsadilo piatu priečku s 8,9 percentami a zaznamenalo nárast. Ďalšou stranou by bola Sloboda a Solidarita s 6,5 percentami. Za ňou by v tesnom závese bolo Kresťanskodemokratické hnutie s 6,3 percentami. Poslednými v parlamente by boli teraz mimoparlamentní Demokrati s 5,2 percentami, ktorí sa oproti októbru nepohli.
Dá sa teda povedať, že okrem Republiky, hnutia Slovensko a SaS nezaznamenal nikto zo zmienených nárast.
V priestore mimo parlamentu posilnila aj strana Zoroslava Kollára
Nárasty však vidieť aj v mimoparlamentnom priestore, kde posilnila Aliancia na 4,6 percent. Slovenská národná strana mierne spadla na 4,2 percentá. Sme rodina klesla na 2,1 percenta a posilnil aj nováčik Právo na pravdu na rovné 2 percentá.
Ať 14,5 percenta respondentov by nešlo voliť a 15,2 percenta odpovedalo na vyššie položenú otázku "neviem".