Najnovší PRIESKUM poriadne zamiešal karty: Koaličný Hlas zaznamenal obrat, Naď je už pred Matovičom!

Štatistický úrad zverejnil najnovšie čísla.
Štatistický úrad zverejnil najnovšie čísla.
BRATISLAVA - Okrem súkromných agentúr sa prieskumom verejnej mienky už venuje aj Štatistický úrad cez svoj portál Infostat. Ten v týchto hodinách zverejnil nový prieskum o podpore politických strán. Potenciálni voliči v ňom ukázali, koho by si želali sedieť v pléne a veru, je to poriadny šok.

Ak by sa voľby konali začiatkom novembra, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 21,1 percenta hlasov. Tvrdí to Infostat, ktorý zverejnil novembrové čísla na svojej webovej stránke. Dáta do prieskumu zbierali od 3. do 7. novembra 2025 zo vzorky 1 109 respondentov.

Adresáti odpovedali na otázku: „Predstavte si, že by sa voľby do NR SR konali už nasledujúcu sobotu. Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?“

Na druhom mieste by skončil koaličný Smer-SSD so ziskom 16,7 percenta hlasov a tretí by bol Hlas-SD s 11,5 percentami hlasov, pričom ide v oboch prípadoch o nárast. Koaličný Hlas tak v prvom z prieskumov zaznamenal obrat.

Na štvrtom mieste by bolo Kresťanskodemokratické hnutie s 9,1 percentami hlasov. Piata by bola mimoparlamentná Republika s 7,8 percentami hlasov. Nasleduje Sloboda a Solidarita s rovnými siedmimi percentami hlasov.

Matovič za Naďom a SNS znovu stratila

Zaujímavé je to však ďalej, kde sa percentuálne ukazuje, že aj keď veľmi tesne, ale Demokrati evidentne predbehli hnutie Slovensko Igora Matoviča, no obidva subjekty získali zhodne po 6 percent hlasov. Posledným účastníkom v parlamente by bola Aliancia s rovnými piatimi percentami.

Pred bránami parlamentu by skončila Slovenská národná strana, ktorá stratila z októbrových takmer štyroch percent na rovné tri percentá, Sme rodina s 2,3 percentami a Demokratická strana s 1,1 percentom hlasov.

 (Zdroj: Infostat)

Zo zverejnených čísel je evidentné, že oproti októbru si najviac (o 1,7 percenta) prilepšili práve Demokrati. Najviac stratilo Progresívne Slovensko, a to o 1,2 percenta hlasov.

