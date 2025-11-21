Opozícia vybuchla: Predražená kúpa skrachovaného outletu, suma narástla astronomicky, Miškov zúri!

BRATISLAVA - Končiaci podpredseda vlády z úradu pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) zjavne ešte nemá pokoj. Opäť sa do jeho úradu oprela opozícia a najnovšie len dvíhajú obočie a neveria vlastným očiam pri kúpe známeho skrachovaného outletu pri Voderadoch. Došlo vraj k jeho predraženému kúpeniu, no okolnosti sú zaujímavé.
Všetko sa to začalo ešte nedávno, keď Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) privítala projekt a vznik samotného Národného inovačného a technologického centra (NITC). Ten má pôsobiť ako akýsi inovačný hub, ktorý bude slúžiť aj sektoru vzdelávania, umelej inteligencie a sekundovať bude aj univerzitám. Centrum, by malo vzniknúť vo Voderadoch v objekte bývalého skrachovaného outletu.
Má podporiť výskum, inováciu a technologický pokrok v slovenskom podnikateľskom prostredí. Vo štvrtok to na tlačovej konferencii povedali predstavitelia AZZZ SR spolu s čerstvým prezidentom NITC Jurajom Miškovom. Ten bol ešte donedávna poradcom končiaceho podpredsedu vlády Petra Kmeca z Hlasu.
"Vítame takéto kontaktné miesto, ktoré prepája výskumné inštitúcie, akademickú sféru a súkromný sektor s cieľom vytvárať inovatívne technologické riešenia, ktoré podporia rozvoj firiem, zvýšia zamestnanosť a v neposlednom rade môžu mať aj globálny vplyv," uviedol generálny sekretár AZZZ Oto Nevický. NITC sa má tiež zameriavať na podporu profesijného rastu zamestnancov či odbornú prípravu študentov na výzvy rýchlo sa meniaceho technologického prostredia.
Miškov vysvetlil, že v Česku je 12 inovačných centier a deväť výskumných, pričom na Slovensku nie je zatiaľ ani jedno. NITC v SR by malo podľa neho prepojiť firmy, akademický sektor a verejnú správu. Okrem outletu má byť sídlom projektu aj komplex iných budov vo Voderadoch. Vysvetlil, že krajina nemá stovky miliónov eur na výstavbu nového inovačného centra, preto odkúpenie budov spolu s pozemkami je rýchlejšie a afektívnejšie. Tu však nastáva problém.
Outlet je opustený už niekoľko rokov po tom, ako sa prevádzkovateľ dostal do finančných problémov a nasledoval konkurz.
Obchod jedného dňa len v tichosti uzavrel svoje brány bez oficiálneho stanoviska a odvtedy objekt len tak stál na mieste, kde boli pred niekoľkými rokmi polia. Outletové centrum otvorili ešte v roku 2013, kedy za projektom stala spoločnosť Realiz.
Tento outlet podľa verejných konaní v minulosti nedokázali vydražiť ani za 8 miliónov eur. Nákup sa však teraz účtuje v oveľa vyššej čiastke, a to 16,9 miliónov eur.
Inovačný hub vzdialený desiatky kilometrov od univerzít v poli?
Témy sa zhostilo opozičné Progresívne Slovensko, ktoré už v závere tohto pracovného týždňa upozornilo, že nákup je realizovaný práve prevodom takmer 17 miliónov eur z Kmecovho úradu do rúk (už bývalého) Kmecovho poradcu Miškova. Ten stojí na novom úrade NITC ako jeho prezindent. NITC kúpilo celý areál vo Voderadoch za 16,9 milióna eur vrátane pozemkov.
"Prostriedky na obstaranie celého areálu poskytol Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku s tým, že súkromní investori sa postarajú o rekonštrukciu a prípravu do prevádzky a budú niesť aj náklady za prevádzku celého centra," tvrdí Miškov. S tým však striktne nesúhlasí opozícia.
NITC vzniklo len v septembri
Združenie NITC bolo pritom podľa PS založené len 4. septembra tohto roka tromi zakladajúcimi členmi, pričom jedným z nich bol Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku pod vedením Petra Kmeca. Ďalším zakladajúcim členom bola podľa hnutia nezisková organizácia SlovakiaTech, v ktorej figuruje aj dcéra Miškova.
"Napriek tomu, že to vzniklo iba 4. septembra, už 25. septembra v katastri toto záujmové združenie NITC sa stalo vlastníkom skrachovaného outletu Voderady, ktorý podľa vlastných slov chcú vybudovať na inovačné centrum. Čiže iba tri týždne od založenia združenia, ktoré oficiálne si nikde neuviedlo, odkiaľ má nejaké peniaze, sa stalo vlastníkom skrachovaného centra Voderady," zdôraznil Michal Truban (PS).
"Tento outlet niekoľko rokov nedokázal nikto vydražiť ani za osem miliónov eur. Žiaden investor, normálny podnikateľ nebol ochotný za niečo takéto dať ani osem, ani desať miliónov eur. Ale keď to ide z našich vrecák, z peňazí občanov a našich daní, tak týmto pánom nerobí žiadny problém vysoliť o desať miliónov navyše. Toto už nie je kradnutie, toto už je čistá rabovačka," dodal o niekoľko hodín po tlačovej konferencii na sociálnej sieti poslanec Truban.
Budem sa brániť aj súdne, vyhrozil sa PS-ku Miškov, ktorý vraj už mesiace pre Kmeca nepracuje
Miškov sa voči slovám PS ohradil a dodal, že na Úrade podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku pôsobil len ako poradca do konca mája tohto roka a funkcie sa vzdal z dôvodu prípravy Národného inovačného a technologického centra. Zdôraznil, že SlovakiaTech nedostal ani euro z úradu. "Úrad podpredsedu vlády sa ponúkol, že bude spoluorganizátorom takejto konferencie, ale nedal žiadnu dotáciu SlovakiaTechu. Sám si zobral alebo prevzal časť nákladov na konanie tejto konferencie, zhruba to bola asi polovica nákladov z celej konferencie,“ spresnil.
Ďalej reagoval, že nie je politikom, ale súkromnou osobou, preto sa voči vyjadreniam PS bude brániť súdnou cestou. "Nie je možné, aby na mňa útočili ako na politika, keď politikom nie som, a budem chrániť svoje dobré meno a svoju česť," dodal Miškov.