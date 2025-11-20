Ranný poplach v Dúbravke: Akčné VIDEO ukazuje cestu hasičov k horiacemu vozidlu

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
BRATISLAVA – Vo štvrtok ráno zasahovali bratislavskí hasiči pri požiari komunálnej techniky na Harmincovej ulici v bratislavskej Dúbravke. Oheň zachvátil menšie zametacie vozidlo, zásah sa našťastie obišiel bez zranení aj bez ďalšieho šírenia plameňov.
Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) informoval o udalosti na sociálnej sieti. Podľa ich slov bol požiar nahlásený krátko pred 7:00. „Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že ide o menšie zametacie vozidlo zachvátené požiarom,“ uviedol HaZZ.
Ranný poplach v bratislavskej Dúbravke (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)
Na likvidáciu požiaru bol použitý jeden vysokotlakový prúd s penou. Následne prebiehalo ochladzovanie konštrukcie a kontrola zvyškového tepla pomocou termokamery. Na zásahu sa zúčastnili hasiči z hasičských staníc Dúbravka a Radlinského.