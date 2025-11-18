Hasiči zasahovali pri požiari pivnice rodinného domu v Záhorskej Bystrici

BRATISLAVA - Hasiči zasahovali v noci z pondelka (17. 11.) na utorok pri požiari pivnice trojpodlažného rodinného domu na Trstínskej ulici v bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica. Majiteľovi domu vznikla škoda predbežne vyčíslená na 15 000 eur. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislavského kraja o tom informoval na sociálnej sieti.
„V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti bol dom prázdny a šesť osôb sa nachádzalo už v jeho exteriéri. Zasahujúci hasiči vykonaným prieskumom zistili, že ide o požiar v suteréne domu, ktorý v krátkom čase lokalizovali a zlikvidovali,“ priblížil HaZZ. Posádka sanitného automobilu hasičskej záchrannej služby vyšetrila obyvateľov domu a hasiči dom následne prirodzene odvetrali a vykonali záverečné merania.
„Na miesto privolali aj zisťovateľa príčin vzniku požiarov. Predbežná príčina je technická porucha na elektroinštalácii,“ uviedli hasiči.