Hasiči zasahovalu v obci Bojná: FOTO V noci horel rodinný dom

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Nitriansky kraj)
BOJNÁ - Predbežnú škodu v hodnote 100.000 eur spôsobil požiar altánku a rodinného domu v obci Bojná v Topoľčianskom okrese. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre, požiar bol ohlásený v noci krátko pred 1.30 h.
Na mieste udalosti zasahovali príslušníci Okresných riaditeľstiev HaZZ v Topoľčanoch a v Nitre a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Kuzmice a Nitrianska Blatnica.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Nitriansky kraj)
„Hasili piatimi C prúdmi vody za súčasného rozoberania konštrukcie strechy. Z dôvodu silného zadymenia boli pri zásahu použité autonómne dýchacie prístroje. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania,“ uviedol HaZZ.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Nitriansky kraj)