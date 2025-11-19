Slovensku hrozil prepad 750 miliónov eur! Schválenou revíziou sa ich podarilo zachrániť, uviedol Migaľ

BRATISLAVA - Slovensku hrozil prepad 750 miliónov eur, ktoré sa však podarilo zachrániť najnovšou revíziou schválenou vládou SR. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády SR minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý). Priblížil, že v tejto chvíli budú podniknuté všetky kroky potrebné na to, aby bolo využitých čo najviac prostriedkov dostupných z Európskej únie (EÚ).
„Podarilo sa presadiť revíziu, ktorou zachránime 750 miliónov eur pred dekomitmentom. Nebudeme musieť tieto peniaze vracať do Bruselu a získame ďalší rok navyše na to, aby sme mohli tie peniaze vyčerpať. Čiže toto je veľmi dôležité,“ skonštatoval Migaľ.
Podľa opozičnej strany Za ľudí je tento dokument otvoreným priznaním, že vláda eurofondy nezvláda a hrozí prepad stoviek miliónov eur. „Migaľov materiál je politická samovražda. Po troch rokoch programového obdobia priznáva, že Slovensko minulo len málo cez desatinu eurofondov a v roku 2026 nám reálne hrozí prepad trištvrte miliardy eur,“ vyhlásila predsedníčka strany Veronika Remišová.