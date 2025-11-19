Streda19. november 2025, meniny má Alžbeta, Liliana, zajtra Félix

Názory v koalícii na možnosť skrátiť volebné obdobie referendom sa líšia

Ilustračné foto
BRATISLAVA - Názory v koalícii na prípadné zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie referendom sa líšia. Za túto zmenu nie je minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Šéf rezortu cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) si zase myslí, že vláda by mala podporovať vôľu ľudu. Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) upozorňuje na to, že koalícia na presadenie daného návrhu nemá dosť hlasov. Vyplýva to z ich vyjadrení pred stredajším rokovaním vlády.

„Súčasná vládna koalícia nemá 90 hlasov. Neviem si predstaviť, že by k niečomu takému došlo,“ vyjadril sa Migaľ v reakcii na vyjadrenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) k možnosti skrátiť volebné obdobie referendom.

Drucker za túto zmenu nie je. „Ľudia nie sú hlúpi, vedia sa rozhodnúť, koho majú voliť v riadnych voľbách. Ak dôjde ku sklamaniu, frustrácii z tejto voľby, vedia sa podľa toho zriadiť v tých nasledujúcich riadnych voľbách,“ argumentoval.

Huliak sa na margo tejto témy vyjadril, že Strana vidieka, ktorú vedie, vždy podporovala priamu demokraciu. Poukázal na to, že daná možnosť je zavedená aj v iných krajinách. „Myslím si, že toto je vôľa ľudu, ktorú by mala vláda podporovať,“ dodal.

Premiér Robert Fico v pondelok (17. 11.) na straníckom podujatí hovoril o téme skrátenia volebného obdobia aj referendom. Vyzval ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby otvoril otázku, či nie je možné vrátiť do ústavy článok, ktorý bude občanom SR garantovať, že môžu vyvolať predčasné parlamentné voľby aj cez referendum. Označil to za povinnosť a dlh voči slovenskej verejnosti.

