Štvrtok20. november 2025, meniny má Félix, zajtra Elvíra

Opozícia kritizuje vládu: Novela trestného zákona ignoruje daňové podvody

Veronika Remišová
Veronika Remišová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová považuje novelu Trestného zákona, ktorú v stredu (19. 11.) schválila vláda, za odfláknutú. Namieta, že nerieši sprísnenie trestov za daňové podvody. Avizuje, že v parlamente preto podá pozmeňujúci návrh, ktorý to bude upravovať. Vyplýva to z jej vyjadrenia na štvrtkovej tlačovej konferencii.

„Len nedávno upozornila šéfka Európskej prokuratúry, že Slovensko sa stalo európskym centrom pre daňové podvody, keďže až tretina všetkých podvodov v EÚ má väzby na Slovensku. Takto prichádza Slovensko minimálne o pol miliardy eur, ktoré by mali ísť do štátneho rozpočtu a namiesto toho idú podvodníkom do vrecka. Za situáciu nesie plnú zodpovednosť vládna koalícia, pretože po mafiánskej novele trestného zákona daňové podvody do 20.000 eur prestali byť trestným činom a polícia ich už často ani nevyšetruje,“ skonštatovala.

archívne video

Veronika Remišová a Ján Magušin informujú o nových zisteniach v kauze penzióny (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Novelu trestného zákona, ktorá rieši drobné krádeže, zároveň považuje za priznanie zlyhania celej koalície. Tvrdí však, že koaličníci so zmenami prišli, až keď všetci bili na poplach pre zvýšenú kriminalitu. „Navyše, je neakceptovateľné, že vláda opäť robí zmeny v skrátenom legislatívnom konaní bez zapojenia odbornej verejnosti. Výsledkom bude zas len chaos, ktorý budú musieť už desiatykrát opravovať,“ dodala Remišová.

Vláda v stredu schválila novelu Trestného zákona. Za drobnú krádež sa má opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Bez ohľadu na výšku škody má byť krádež tretíkrát v jednom roku už trestným činom s trestnou sadzbou do dvoch rokov. Vláda navrhla, aby parlament novelu schválil v skrátenom legislatívnom konaní. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) zároveň informoval, že úprava Trestného zákona v prípade drobných krádeží je len prvým krokom k riešeniu narastajúcej drobnej kriminality. Avizoval ďalšie opatrenia vrátane úpravy obecných služieb a sociálnych dávok.

Viac o téme: VládaNrsrKritikaDaňový podvodVeronika RemišováTrestný zákon
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Samuel Migaľ
Slovensku hrozil prepad 750 miliónov eur! Schválenou revíziou sa ich podarilo zachrániť, uviedol Migaľ
Domáce
FOTO Priznania opozičníkov s prekvapeniami:
Priznania opozičníkov s prekvapeniami: Ani oni nie sú žiadni chudáci, papierový bezdomovec a početné príplatky!
Domáce
Majetky verejných funkcionárov sú
Majetky verejných funkcionárov sú vonku: Parlament ich zverejnil na svojom webe
Domáce
Asociácia kritickej infraštruktúry odmieta
Asociácia kritickej infraštruktúry odmieta tvrdenia Remišovej, že vznikla z dôvodu dotácie či politického účelu
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Na Orave zháňajú približne 800 oviec tradičným spôsobom naspäť do ovčínov
Na Orave zháňajú približne 800 oviec tradičným spôsobom naspäť do ovčínov
Správy
Sisa Sklovska oslávila 60 vo veľkom štýle: 4 hodinová šou, 17 outfitov a takmer 100 hostí
Sisa Sklovska oslávila 60 vo veľkom štýle: 4 hodinová šou, 17 outfitov a takmer 100 hostí
Prominenti
Ranný poplach v bratislavskej Dúbravke
Ranný poplach v bratislavskej Dúbravke
Správy

Domáce správy

Zľava exšéf finančnej jednotky
Expolicajta Mariána Zetochu oslobodili spod obžaloby: Išlo o kauzu lustrácií
Domáce
FOTO VRAHOVIA! Pred ruskou ambasádou
VRAHOVIA! Pred ruskou ambasádou v Bratislave sa objavili kriedové nápisy: Reakcia na útok, ktorý zabil aj tri deti
Domáce
Dokumenty odhalili: Úradníci počas
Dokumenty odhalili: Úradníci počas vlád Matoviča, Hegera a Ódora žiadali mazať nepohodlné názory
Domáce
Neznámy páchateľ opakovane zneužil platobnú kartu 81-ročnej Bardejovčanky – škoda presiahla 2 400 eur
Neznámy páchateľ opakovane zneužil platobnú kartu 81-ročnej Bardejovčanky – škoda presiahla 2 400 eur
Bardejov

Zahraničné

V Kosove sa budú
V Kosove sa budú konať predčasné parlamentné voľby: Už majú dátum
Zahraničné
Ilustračné foto
Úrad ministerstva pod vedením antivaxera Kennedyho pripustilo, že vakcíny spôsobujú autizmus
Zahraničné
Ubehol takmer rok od
Ubehol takmer rok od útoku: V nemeckom Magdeburgu otvorili vianočné trhy
Zahraničné
Na snímke Alexandr Lukašenko.
Čin dobrej vôle! Lukašenko udelil milosť dvom katolíckym kňazom
Zahraničné

Prominenti

Šokujúca KLEBETA o blondínke
Šokujúca KLEBETA o blondínke z českej Ruže pre nevestu: Mala mať TROJKU s... Preboha!
Domáci prominenti
Kevin Spacey
Držiteľ Oscara 7 rokov po sexuálnom ŠKANDÁLE: Je z neho BEZDOMOVEC!
Zahraniční prominenti
FOTO Speváčka Sisa Lelkes Sklovská
Sisa Sklovska oslávila 60 vo veľkom štýle: 4 hodinová šou, 17 outfitov a takmer 100 hostí
Domáci prominenti
Aktuálne FOTO vnútri! Cynthia Nixon
Hviezda Sexu v meste ZMENILA IMIDŽ: Nový účes a... Všetkým ukazovala PODPRSENKU!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Šokujúca pravda o univerzite
Šokujúca pravda o univerzite v Cambridge: Jej vznik spustila poprava nevinných študentov
dromedar.sk
Nečakaný ÚTOK: Kuriér zazvonil
Nečakaný ÚTOK: Kuriér zazvonil a... keď sa otvorili dvere, utekal ako o život! Keď uvidíte, kto ho vydesil, budete sa smiať
Zaujímavosti
FOTO Aukčná senzácia v New
Aukčná senzácia v New Yorku: Klimtov portrét sa vydražil za ŠIALENÚ sumu! Druhý najdrahší obraz v histórii
Zaujímavosti
FOTO TOTO mení všetko: Vedci
TOTO mení všetko: Vedci tvrdia, že konečne odhalili TAJOMSTVO stavby pyramíd! Tajomný vodný kanál pri Gíze
Zaujímavosti

Dobré správy

Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk
FOTO Lipový med
TEST Vyskúšali sme pravý slovenský med od tohto výrobcu: Potešila nás aj jedna novinka
Domáce

Ekonomika

V Košiciach spustili národný superpočítač za vyše 20 miliónov: Na čo sa bude Perun používať? (foto)
V Košiciach spustili národný superpočítač za vyše 20 miliónov: Na čo sa bude Perun používať? (foto)
Je to tu: Jazda korunami stromov sa stáva realitou! Otvorili dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty (foto)
Je to tu: Jazda korunami stromov sa stáva realitou! Otvorili dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty (foto)
Buffett ukázal, kto môže vyhrať AI preteky: Stavil miliardy na technologického giganta!
Buffett ukázal, kto môže vyhrať AI preteky: Stavil miliardy na technologického giganta!
Kto zaplatí účet za konsolidáciu? Analytici odhalili, ktoré ročníky dostanú najtvrdší zásah!
Kto zaplatí účet za konsolidáciu? Analytici odhalili, ktoré ročníky dostanú najtvrdší zásah!

Varenie a recepty

Expresné šľahačkové vianočné pečivo. Na cesto vám budú stačiť 3 suroviny.
Expresné šľahačkové vianočné pečivo. Na cesto vám budú stačiť 3 suroviny.
Takto voňali Vianoce u našich starých mám. 14 tradičných vianočných koláčov, ktoré sa pečú desaťročia.
Takto voňali Vianoce u našich starých mám. 14 tradičných vianočných koláčov, ktoré sa pečú desaťročia.
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Rady a tipy
Akú múku na vianočku? Trik, s ktorým bude nadýchaná a jemná
Akú múku na vianočku? Trik, s ktorým bude nadýchaná a jemná
Rady a tipy

Šport

Žreb baráže MS 2026: Slovenskí futbalisti spoznali súpera v semifinále a prípadnom finále!
Žreb baráže MS 2026: Slovenskí futbalisti spoznali súpera v semifinále a prípadnom finále!
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Keď rozpráva legenda: Hossa ohromený zo Šimona Nemca, čo si myslí o Országhovi pred ZOH?
VIDEO Keď rozpráva legenda: Hossa ohromený zo Šimona Nemca, čo si myslí o Országhovi pred ZOH?
Slovensko
Lopušanová sa rozhodla pre veľkú zmenu: Bude historicky len druhou Európankou, ktorá...
Lopušanová sa rozhodla pre veľkú zmenu: Bude historicky len druhou Európankou, ktorá...
Ženský hokej
Slovan bude tlieskať, možno potečú aj slzy, popradskí kamzíci konečne riadne vystrkujú rožky
Slovan bude tlieskať, možno potečú aj slzy, popradskí kamzíci konečne riadne vystrkujú rožky
Tipsport liga

Auto-moto

TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
Klasické testy
Úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou otvoria vo štvrtok
Úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou otvoria vo štvrtok
Doprava
TEST: Volkswagen Multivan PHEV 4Motion - Nový univerzál menom Mulťas
TEST: Volkswagen Multivan PHEV 4Motion - Nový univerzál menom Mulťas
Klasické testy
NDS musela toho roku prvýkrát zasahovať pre sneh. Sypače sypali a 20 ton vysypali
NDS musela toho roku prvýkrát zasahovať pre sneh. Sypače sypali a 20 ton vysypali
Doprava

Kariéra a motivácia

Šokujúca realita: Prečo sa dnes psychicky zrútia aj tí najodolnejší zamestnanci
Šokujúca realita: Prečo sa dnes psychicky zrútia aj tí najodolnejší zamestnanci
Prostredie práce
Darčeky do práce, ktoré prekvapia: Lacné nápady, čo urobia veľkú radosť
Darčeky do práce, ktoré prekvapia: Lacné nápady, čo urobia veľkú radosť
Vzťahy na pracovisku
Ako spoznať svoje kariérne superzbrane a konečne ich využiť naplno
Ako spoznať svoje kariérne superzbrane a konečne ich využiť naplno
Motivácia a produktivita
V Banskej Bystrici dnes otvorili kariérny veľtrh práce Kariéra EXPO
V Banskej Bystrici dnes otvorili kariérny veľtrh práce Kariéra EXPO
Získaj prácu

Technológie

Je to oficiálne! Poznáme dátum, kedy sa začne s natáčaním amerického Squid Game: Tieto mená sľubujú, že nejde len o spin-off
Je to oficiálne! Poznáme dátum, kedy sa začne s natáčaním amerického Squid Game: Tieto mená sľubujú, že nejde len o spin-off
Filmy a seriály
Expertka prezradila, ako si zabezpečiť Wi-Fi router. Ak toto neupravíš, útočníkovi stačí päť minút, aby ťa hackol, hovorí
Expertka prezradila, ako si zabezpečiť Wi-Fi router. Ak toto neupravíš, útočníkovi stačí päť minút, aby ťa hackol, hovorí
Bezpečnosť
Vedci odhalili „level 7“ superpredátora: Nič podobné sme tu dodnes nemali, z kosatiek by mal jednohubku
Vedci odhalili „level 7“ superpredátora: Nič podobné sme tu dodnes nemali, z kosatiek by mal jednohubku
Veda a výskum
Meranie času kvantových hodín je oveľa náročnejšie, než ich fungovanie: Vedci natrafili na chyták bizarného kvantového sveta
Meranie času kvantových hodín je oveľa náročnejšie, než ich fungovanie: Vedci natrafili na chyták bizarného kvantového sveta
Veda a výskum

Bývanie

Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?

Pre kutilov

S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
Údržba a opravy
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Recepty
Drevostavby strácajú výhodu rýchlosti: Moderné murovanie skracuje mokré procesy
Drevostavby strácajú výhodu rýchlosti: Moderné murovanie skracuje mokré procesy
Stavebný materiál
Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 znamenia zverokruhu, ktoré po 20. novembri spoznajú muža snov: Od tejto chvíle si všímajte tieto signály
Partnerské vzťahy
3 znamenia zverokruhu, ktoré po 20. novembri spoznajú muža snov: Od tejto chvíle si všímajte tieto signály
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
VRAHOVIA! Pred ruskou ambasádou
Domáce
VRAHOVIA! Pred ruskou ambasádou v Bratislave sa objavili kriedové nápisy: Reakcia na útok, ktorý zabil aj tri deti
Ilustračné foto
Zahraničné
Úrad ministerstva pod vedením antivaxera Kennedyho pripustilo, že vakcíny spôsobujú autizmus
Dokumenty odhalili: Úradníci počas
Domáce
Dokumenty odhalili: Úradníci počas vlád Matoviča, Hegera a Ódora žiadali mazať nepohodlné názory
Mikrobus plný detí z
Domáce
Mikrobus plný detí z materskej školy mal nehodu v Košiciach: Hlásia niekoľko zranených

Ďalšie zo Zoznamu