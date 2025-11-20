Opozícia kritizuje vládu: Novela trestného zákona ignoruje daňové podvody

BRATISLAVA - Opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová považuje novelu Trestného zákona, ktorú v stredu (19. 11.) schválila vláda, za odfláknutú. Namieta, že nerieši sprísnenie trestov za daňové podvody. Avizuje, že v parlamente preto podá pozmeňujúci návrh, ktorý to bude upravovať. Vyplýva to z jej vyjadrenia na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„Len nedávno upozornila šéfka Európskej prokuratúry, že Slovensko sa stalo európskym centrom pre daňové podvody, keďže až tretina všetkých podvodov v EÚ má väzby na Slovensku. Takto prichádza Slovensko minimálne o pol miliardy eur, ktoré by mali ísť do štátneho rozpočtu a namiesto toho idú podvodníkom do vrecka. Za situáciu nesie plnú zodpovednosť vládna koalícia, pretože po mafiánskej novele trestného zákona daňové podvody do 20.000 eur prestali byť trestným činom a polícia ich už často ani nevyšetruje,“ skonštatovala.
Novelu trestného zákona, ktorá rieši drobné krádeže, zároveň považuje za priznanie zlyhania celej koalície. Tvrdí však, že koaličníci so zmenami prišli, až keď všetci bili na poplach pre zvýšenú kriminalitu. „Navyše, je neakceptovateľné, že vláda opäť robí zmeny v skrátenom legislatívnom konaní bez zapojenia odbornej verejnosti. Výsledkom bude zas len chaos, ktorý budú musieť už desiatykrát opravovať,“ dodala Remišová.
Vláda v stredu schválila novelu Trestného zákona. Za drobnú krádež sa má opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Bez ohľadu na výšku škody má byť krádež tretíkrát v jednom roku už trestným činom s trestnou sadzbou do dvoch rokov. Vláda navrhla, aby parlament novelu schválil v skrátenom legislatívnom konaní. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) zároveň informoval, že úprava Trestného zákona v prípade drobných krádeží je len prvým krokom k riešeniu narastajúcej drobnej kriminality. Avizoval ďalšie opatrenia vrátane úpravy obecných služieb a sociálnych dávok.