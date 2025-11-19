Rošády v parlamente! Návrat Kmeca zrejme urobí vrásky šéfovi výboru Ferenčákovi, vieme, kto vypadne!

BRATISLAVA - Koniec podpredsedu vlády v kresle úradu pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca spôsobí vážne parlamentné rošády. Nateraz nie je nič isté, no všetko nasvedčuje tomu, že keď sa Kmec vráti do poslaneckých lavíc, známy poslanec z oblasti Rajeckých Teplíc to má v parlamente asi spočítané. Ďalšou výraznou témou bude aj možné vystriedanie šéfa výboru Jána Ferenčáka, ktorý je známym rebelom.
Peter Kmec končí v úrade podpredsedu vlády po tom, ako sa prevalil škandál ohľadom poskytovania inovačných dotácií aj firmám, ktoré mali prepojenia na vládny Hlas a na poradcu prezidenta. Premiér na tieto zistenia reagoval statusom, ktorým už prakticky Kmecovi nedal na výber a prezidentovi ho navrhol na odvolanie. Kmec sa tak vracia do parlamentu. Tento fakt bude mať sekundárny efekt na priebeh rokovaní v pléne.
Kmec v parlamente
V prípade návratu Kmeca do parlamentu sa už pre Denník N vyjadril aj šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. Ten odpovedal na otázku možného obsadenia Kmeca rovno do funkcie predsedu výboru pre európske záležitosti. "Myslím si, že vhodnejší kandidát tam už asi ani nie je," vyjadril sa v tomto duchu o Kmecovi Šutaj Eštok.
Čo na to Ferenčák?
To môže byť pre koalíciu problém, pretože, ako je známe, výbor vedie známy rebel Hlasu a primátor Kežmarku Ján Ferenčák. Ten už tento rok po boku Samuela Migaľa, Romana Malatinca a Radomíra Šalitroša viackrát koalícii ukázal, že jej môže poriadne pohroziť. Je preto minimálne otázne, čo by znamenalo, keby sa musel porúčať z funkcie predsedu tohto významného výboru. Ferenčák bol totiž s vedením Hlasu viackrát na opačných názorových brehoch.
Kto sa bude poberať z parlamentu po konci Kmeca?
Na stole je tiež otázka, kto bude musieť z logistických dôvodov skončiť v parlamente po návrate Kmeca do parlamentu. Náhradníkom za Kmeca je podľa politológov Radoslava Štefančíka a Jozefa Lenča poslanec Peter Slyško z Rajeckých Teplíc, kde je dobre známy.
Z rebela sa pokojne môže stať opozičný politik
Logika veci teda hovorí, že skončiť by mal priamo Slyško, no aj tu sú odborníci neistí. "Slyško v prípade Kmecovho návratu do parlamentu príde o mandát poslanca. On je súčasťou aj výboru pre európske záležitosti (hoc iba náhradník), no mohla by to byť cesta k tomu, aby sa do výboru dostal Peter Kmec. To, čo bude predsedom európskeho výboru, bude záležať na dohode Hlasu a poslanca Ferenčáka, keďže jeho prípadné odvolanie bez jeho súhlasu by mohlo spôsobiť, že z "rebela" sa stane nezaradený a možno aj opozičný politik," zareagoval pre Topky politológ Jozef Lenč z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
"Ak pán Kmec nahradí pána Ferenčáka na čele výboru, bude to znamenať, že Hlas bude mať vplyv na chod výboru, ale nevieme, či parlament len nahradí šéfa výboru, alebo pána Ferenčáka z výboru odvolajú úplne," povedal zas pre Topky politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík.
Čo sa týka definitívneho konca Slyška v parlamente, tu si ani Štefančík nebol úplne istý. "Nie som si úplne istý, či z parlamentu vypadne náhradník za pána Kmeca (Slyško) alebo niekto, kto za stranu Hlas prišiel ako posledný, teda poslední náhradníci Andrea Szabóová a Ján Hrubý, ktorí prišli do parlamentu za pána Radomíra Šalitroša a Samuela Migaľa," dodal Štefančík.