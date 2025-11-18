Rodinná dráma na Spiši: Prehovorili príbuzní chlapčeka, ktorého bodol strýko do hlavy

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Dvojročný chlapček, ktorý utrpel vážne poranenia hlavy po útoku vlastného strýka, sa podľa rodiny pomaly zotavuje. Dieťa, ktoré previezli vo štvrtok 6. novembra vážnom stave do košickej nemocnice, dnes už zvláda hospitalizáciu lepšie a jeho mama ďakuje Bohu aj lekárom. Rodina útočníka zároveň tvrdí, že muž nie je psychicky zdravý.
Hororové chvíle sa odohrali v rodičovskom dome, kde bola rodina na krátkej návšteve. Podľa výpovedí príbuzných pre televíziu Markíza prišiel útok úplne nečakane. „Bratovi preskočilo, skočil ku nemu a bodol ho,“ povedala mama zraneného dvojročného chlapčeka.
Dieťa utrpelo viacero rán na tvári a hlave, ktoré mu lekári museli zošívať. „Ja sa mám dobre, chlapec sa má dobre. Som šťastná, že to prežil. Ďakujem Bohu a všetkým, ktorí sa modlili za môjho syna,“ dodala mladá mamička.
AKTUÁLNE Brutálny útok v Spišskej Novej Vsi: Dieťa bolo bodnuté nožom do hlavy, páchateľ je na úteku
Útočníkom je 22-ročný muž – brat matky dieťaťa. Rodina tvrdí, že má dlhodobé psychické problémy a lieči sa u psychiatra. „Nie je psychicky v poriadku, nemôže za to,“ uviedla jeho mama. Útok sa odohral v čase, keď bola v obchode. Vraj ostala v šoku a dodnes nechápe, čo sa synovi v hlave odohralo. „On za to nemôže. Je psychicky narušený, má nejakú poruchu, takže asi nevie, čo robil,“ dodala.
Muž po incidente ušiel, no polícia ho vypátrala neskôr popoludní. „Košický krajský policajný vyšetrovateľ obvinil jednu osobu z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu a sudca pre prípravné konanie osobu poslal do väzby,“ uviedla policajná hovorkyňa Jana Illésová.