Žena sa po hádke bodla do srdca: Autentické VIDEO! Život jej zachránili policajti

KOŠICE - Obrovská dráma sa odohrala v stredu večer v jednej z košických ubytovní. Mladá žena (27) sa po hádke so svojím partnerom bodla nožom do oblasti srdca. Na miesto okamžite dorazili policajti, ktorí jej doslova zachránili život. Žena bola podľa nich bez známok života približne desať minút – až kým sa im nepodarilo obnoviť činnosť srdca.
Incident sa stal v stredu 29. októbra krátko po 20.30 hodine v ubytovni na Alejovej ulici v Košiciach. Na tiesňovú linku volal sused, ktorý oznámil, že 27-ročná žena si po hádke so svojím 29-ročným partnerom spôsobila vážne zranenie.
„Po príchode na miesto policajti našli ženu bez známok života. Príslušníci košickej pohotovostnej motorizovanej jednotky okamžite začali s resuscitáciou a v oživovaní pokračovali aj po príchode RZP,“ informovala polícia na sociálnej sieti.
Po viac ako 10 minútach boja sa podarilo obnoviť vitálne funkcie – srdce začalo opäť biť. „Počas prevozu do nemocnice žena opäť stratila vedomie, no jeden zo zasahujúcich policajtov bol v sanitke a pokračoval v oživovaní až do momentu, kým bola pacientka odovzdaná lekárom,“ dodali muži zákona.