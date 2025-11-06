AKTUÁLNE Brutálny útok v Spišskej Novej Vsi: Dieťa bolo bodnuté nožom do hlavy, páchateľ je na úteku

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Dráma na východe Slovenska! Na Lesnej ulici v Spišskej Novej Vsi došlo vo štvrtok dopoludnia k vážnemu incidentu, pri ktorom utrpelo zranenie malé dieťa. Podľa predbežných informácií bolo bodnuté nožom do hlavy.
Informuje o tom televízia JOJ. Na miesto okamžite dorazili kriminalisti a hliadky polície, ktoré lokalitu uzavreli a vykonávajú nevyhnutné procesné úkony. Útočník je podľa doterajších informácií na úteku a polícia po ňom intenzívne pátra.
"Môžeme potvrdiť, že dnes dopoludnia došlo v Spišskej Novej Vsi k útoku ostrým predmetom na maloleté dieťa. Zranené dieťa je už v starostlivosti lekárov, podľa predbežnej lekárskej správy utrpelo zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní," informovala policajná hovorkyňa Jana Illésová.
"Osoba podozrivá zo spáchania tohto skutku z miesta činu ušla, v súčasnej dobe po nej pátrajú policajti aj psovodi so služobnými psami. Motív konania podozrivého zatiaľ nie je známy. Polícia vykonáva všetky potrebné procesné úkony," doplnila Illésová.