Olena z Ukrajiny dobodala svojho syna (†9) a nechala ho vykrvácať! Desivé DETAILY prípadu a slová otca

Matka Olena Stasiuk dobodala syna Giovanniho a nechala ho vykrvácať
Matka Olena Stasiuk dobodala syna Giovanniho a nechala ho vykrvácať (Zdroj: Profimedia, Facebook)
MUGGIA - Deväťročný Giovanni z talianskej Muggie pri Terste zomrel po tom, ako ho jeho matka Olena Stasiuk z Ukrajiny viackrát bodla kuchynským nožom do oblasti krku. Polícia našla chlapca mŕtveho a matku v šoku s reznými ranami na ramenách. Otec už roky upozorňoval úrady na to, že žena je nebezpečná.

Malý Giovanni, deväťročný chlapec z Muggie pri Terste, zomrel po tom, ako ho jeho ukrajinská matka Olena Stasiuk viackrát zasiahla kuchynským nožom do oblasti krku. Píšu o tom talianske noviny Leggo. Tragédia sa odohrala v stredu okolo 19. hodiny v talianskom meste Muggia.

Budova, v ktorej došlo k vražde
Budova, v ktorej došlo k vražde  (Zdroj: Profimedia)

Otec sa mal stretnúť so synom o 21.00 h. To sa ale nestalo a keď chcel otec matku kontaktovať, nebrala mu telefón. Muž nato zalarmoval políciu, ktorá do bytu ženy prenikla s pomocou hasičov oknom, pretože dvere od bytu nikto neotváral. Policajti našli chlapca bez známok života, v čase nájdenia bol Giovanni podľa denníka La Stampa mŕtvy už niekoľko hodín. Záchranári našli matku na zemi, pokrytú krvou, vedľa bezvládneho tela syna. Matka si spravila rezné rany na ramenách, akoby sa snažila o samovraždu. Policajti ju zatkli, no keďže bola v šoku, sanitka ju previezla do nemocnice.

Budova, v ktorej došlo k vražde
Budova, v ktorej došlo k vražde  (Zdroj: Profimedia)

Dieťa bolo zverené do otcovej starostlivosti pre dlhodobé problémy matky, ktorú roky sledoval tamojší úrad duševného zdravia. Až nedávno, po viacerých stretnutiach so sociálnymi službami, získala matka povolenie tráviť čas so synom sama. Otec Giovanniho s tým však podľa denníka Il Piccolo nesúhlasil. Počas ôsmich rokov právnych sporov údajne opakovane upozorňoval, aby dieťa nebolo ponechávané v starostlivosti matky, ktorú považoval za nebezpečnú. Minulé incidenty mali podľa neho potvrdzovať riziko pre chlapca.

Otázky polície, prečo sa už žena neliečila

Aktuálne vyšetrovateľov zaujíma, prečo už žena nebola v starostlivosti odborníkov. Miestna zdravotná služba (Asl) uviedla, že oddelenie duševného zdravia ju nemalo v evidencii už niekoľko rokov. Starosta Muggie Paolo Polidori zase spresnil, že sociálne služby sledovali jej situáciu len s cieľom dohliadať na plnenie súdnych nariadení súvisiacich s rozvodovým konaním, informuje Corriere della Sera.

 
 

Farár z Muggie Andrea Destradi je udalosťou otrasený. „Poznal som ich dobre, bola to veľmi zložitá situácia,“ povedal televízii RaiNews. „V posledných rokoch za mnou niekoľkokrát prišla s prosbou o pomoc pri hľadaní práce. Zmenila veľa zamestnaní, nedokázala si žiadne udržať. Potrebovala skôr odbornú pomoc. Povedal som jej, aby vyhľadala lekára, ale bola presvedčená, že to nepotrebuje,“ dodal Destradi. Zároveň vyzval komunitu, aby stála pri otcovi, ale aj pri žene: „Aj ona potrebuje pomoc.“

