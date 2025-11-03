Dráma na Gemeri má dohru: 41-ročnú ženu brutálne dobodali priamo na dvore! Polícia priniesla novinky

GEMERSKÁ HÔRKA – Dráma na dvore rodinného domu v obci Gemerská Hôrka v okrese Rožňava má dohru. 23- mladík je obvinený z toho, že 41ročnú ženu bodol ostrým predmetom do oblasti krku a hrudníka.
Dráma sa odohrala ešte v piatok. Podľa prvotných zistení mala 41-ročná žena dve bodné rany, v oblasti krku a v oblasti hrudníka. Osoba, ktorá jej zranenia spôsobila, mala však z miesta ujsť.
Ako informovala polícia, zranenú ženu si do svojej starostlivosti prevzali zdravotní záchranári. Podľa predbežnej lekárskej správy boli žene spôsobené zranenia s predpokladanou dobou liečenia do siedmich dní.
Policajtom sa nakoniec podarilo podozrivú osobu vypátrať a predviesť na policajné oddelenie. Bola pod vplyvom alkoholu, v dychu jej namerali 1,38 promile. Policajný vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania zločinu ublíženie na zdraví v štádiu pokusu. Dnes polícia informovala o tom, že v prípade nastal posun.
„V súvislosti s udalosťou, ku ktorej došlo v piatok (31.10.) vo večerných hodinách v jednom z rodinných domov v obci Gemerská Hôrka, kde mala byť 41-ročná žena napadnutá ostrým predmetom do oblasti krku a oblasti hrudníka, získaná dôkazná situácia umožnila vyšetrovateľovi odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave zo zločinu ublíženia na zdraví, spáchaného v štádiu pokusu, obviniť 23-ročného miestneho muža,“ uviedla polícia.
Rožňavský policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného muža do vyšetrovacej väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na päť až 12 rokov.