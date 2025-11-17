Veľká kontrola v Bratislavskom kraji: Rýchla jazda opäť dominuje, polícia odhalila 41 priestupkov

BRATISLAVA - Policajti v rámci osobitej kontroly v Bratislavskom kraji skontrolovali 1756 vodičov a zistili 41 priestupkov. Jedenásť z nich spáchali v súvislosti s nedodržaním ustanovenej alebo obmedzenej rýchlosti jazdy áut. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.
Policajti vykonávali kontrolu v pondelok ráno v okresoch so zhoršujúcou sa dopravno-bezpečnostnou situáciou. Zamerali sa aj na zisťovanie požitia alkoholu a iných návykových látok u vodičov. „Zaznamenali sme priestupky súvisiace so zlým technickým stavom vozidla, nesprávnym spôsobom jazdy a tiež prekročením najvyššej pripustenej povolenej hmotnosti vozidla,“ priblížila polícia.
V siedmich prípadoch odhalili policajti vodičov, ktorí si za volant sadli pod vplyvom alkoholu. „Spomedzi nich sme odhalili aj vodiča, ktorého výsledok dychovej skúšky prekročil jedno promile, čím sa vodič dopustil prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ dodali. Polícia deklarovala, že v takýchto kontrolách v Bratislavskom kraji bude pokračovať aj v budúcnosti.