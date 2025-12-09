Utorok9. december 2025, meniny má Izabela, zajtra Radúz

EXTRÉMNA jazda cestného piráta na Orave: Vodič sa cez obec rútil ŠIALENOU rýchlosťou

BABÍN - Polícia odhalila ďalšieho cestného piráta, tentokrát v okrese Námestovo. Vodič vozidla prekročil povolenú rýchlosť v obci o šokujúcich 76 kilometrov za hodinu.

Príslušníci Okresného dopravného inšpektorátu so sídlom v Dolnom Kubíne odhalili počas služby závažný dopravný priestupok. Vodič osobného automobilu sa v obci Babín, ktorá sa nachádza v okrese Námestovo, rútil mimoriadne vysokou rýchlosťou.

K incidentu došlo na ceste I/78, kde dopravní policajti namerali šoférovi rýchlosť 126 kilometrov za hodinu. V danom úseku pritom platí obmedzenie maximálnej povolenej rýchlosti na 50 kilometrov za hodinu, čo znamená, že vodič prekročil limit o 76 km/h. Policajná hliadka následne vozidlo zastavila a podrobila vodiča štandardnej kontrole. Za spáchané porušenie dopravných predpisov bola vodičovi na mieste udelená bloková pokuta.

Polícia v tejto súvislosti apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby jazdili zodpovedne a dodržiavali ustanovené rýchlostné limity, ktoré slúžia na ochranu životov a zdravia všetkých účastníkov cestnej premávky.

