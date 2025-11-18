Mužovi z Novomestského okresu hrozí 15 rokov za drogy: Polícia odhalila distribúciu pervitínu

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - Kriminalisti z Nového Mesta nad Váhom obvinili z drogových zločinov 41-ročného muža z Novomestského okresu. Vo svojom obydlí prechovával a ďalej distribuoval pervitín. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
„Obvinený si od presne nezisteného času, minimálne od jari 2025, neoprávnene zadovažoval metamfetamín (pervitín), ktorý prechovával vo svojom obydlí a ďalej ho opakovane predával alebo bezodplatne poskytoval viacerým osobám v okrese Nové Mesto nad Váhom, ako aj na ďalších miestach,“ informuje polícia. Počas domovej prehliadky zaistili policajti metamfetamín, obvinený mal v čase domovej prehliadky pripravený metamfetamín na bezprostredné užitie. Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.