Polícia v Malackách neverila vlastným očiam: Opitý šofér nafúkal dvakrát za hodinu a pol! Druhýkrát už bez vodičáku

BRATISLAVA - Dopravní policajti v Malackách zastavili v pondelok (17. 11.) v priebehu hodiny a pol dvakrát toho istého vodiča pod vplyvom alkoholu. V druhom prípade už 58-ročný šofér jazdil bez zadržaného vodičského preukazu. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Prvýkrát previnilec „nafúkal“ o 6.45 h, pri dychovej skúške mu policajti namerali 0,43 mg/l alkoholu v dychu. „Vodičovi hliadka zadržala vodičský preukaz, spísala s ním správu o objasňovaní priestupku a ďalšiu jazdu mu zakázala,“ priblížila polícia.
Po presune na iné miesto v Malackách však policajti o 8.15 h zastavili to isté vozidlo s rovnakým šoférom. „Pri dychovej skúške mu tentoraz namerali 0,85 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje takmer 1,80 promile,“ informovala polícia. Šoféra eskortovali na policajné oddelenie, kde voči nemu vzniesli obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Hrozí mu až jeden rok za mrežami.