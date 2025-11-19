Ďalšia nehoda VLAKOV! Čo sa to deje? Zrazili sa vozne od jedného dopravcu, celú oblasť uzavreli

BUKUREŠŤ/OLTENI – V dnešných skorých ranných hodinách došlo na frekventovanej železničnej trati k zrážke dvoch vlakov. Išlo pritom o toho istého dopravcu. Celú oblasť uzavreli a kriminalisti vyšetrujú príčiny nešťastia.
V stredu ráno 19. novembra došlo na železničnom úseku Gălăteni–Olteni, v južnej časti Rumunska západne od Bukurešti, k zrážke dvoch nákladných vlakov. Ako informuje Národná železničná spoločnosť CFR SA pre Digi24, k incidentu došlo neďaleko stanice Olteni, pričom vlaky boli od jedného dopravcu. Medzi hlavných podozrivých preto patrí aj spoločnosť Rail Cargo.
Neďaleko stanice
Vlak, ktorý sa presúval na linke I smerom k stanici, musel zastaviť na vjazdovom návestidle, aby umožnil voľný prechod pre ostatné vlaky. V tom čase prichádzal z rovnakého smeru druhý nákladný vlak. "K zrážke došlo po tom, ako druhý vlak prešiel popri ochrannom návestidle na stanici," uviedla železničná spoločnosť. Ako informuje Klub Feroviar, k zrážke došlo o 04:19 miestneho času.
Na miesto takmer ihneď dorazili záchranné zložky aj kriminalisti. Udalosť si podľa doterajších informácií nevyžiadala žiadne zranenia ani vykoľajenie vozňov. Na mieste sú prítomné aj špecializované tímy železničnej pobočky Craiova Regional Railway, ktoré s vyšetrovateľmi pracujú na objasnení incidentu.
Celú oblasť na linke I uzavreli, pričom vlaková doprava na úseku Olteni-Gălăteni musela byť presunutá v upravenom režime na linku II.