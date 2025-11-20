Štvrtok20. november 2025, meniny má Félix, zajtra Elvíra

Ďalšie vlakové nešťastie: Zrazil sa rýchlik a osobný vlak, hlásia desiatky zranených! VIDEO z miesta nehody

(Zdroj: X/Hasičský záchranný sbor ČR, X/Policie ČR)
TASR, ČTK

PRAHA - Na železničnej trati medzi mestom Zliv a obcou Dívčice v okrese České Budějovice v Juhočeskom kraji došlo vo štvrtok ráno k zrážke rýchlika s osobným vlakom. Prevádzku na trati České Budějovice - Plzeň zastavili. Z miesta nehody hlásia desiatky zranených. Informujú o tom správy serverov iDnes, iRozhlas a Novinky.cz.

VIDEO z miesta nehody

Zábery z vlakovej nehody v Juhočeskom kraji (Zdroj: HZS Jihočeského kraje)

  • Medzi mestom Zliv a obcou Dívčice v Juhočeskom kraji sa zrazil rýchlik R 658 s osobným vlakom Os 8053
  • Z miesta nehody hlásia desiatky zranených
  • Podľa neoficiálnych informácií rýchlik pravdepodobne prešiel návestidlo zakazujúce jazdu

Zábery hasičov z miesta nehody rýchlika a osobného vlaku v Česku (Zdroj: HZS Jihočeského kraje)

Aktualizované 11:09 Predseda českej vlády v demisii Petr Fiala na sieti X napísal, že je po nehode v úzkom kontakte s ministrami dopravy a vnútra. „Na mieste prebieha plné nasadenie a je zaisťovaná starostlivosť o zranených a podpora cestujúcim,“ dodal a zraneným zaželal skoré uzdravenie.

Aktualizované 11:06 Podľa českého prezidenta Petra Pavla je potrebné zaistiť, aby sa podobné nehody ako ranná zrážka vlakov v Juhočeskom kraji už neopakovali. „S veľkým znepokojením sledujem správy o vážnej zrážke dvoch vlakov v okrese České Budějovice. Myslím na všetkých zranených a ich rodiny a ďakujem členom integrovaného záchranného systému, ktorí na mieste zasahujú. Je nevyhnutné, aby boli príčiny nehody čo najrýchlejšie a transparentne vyšetrené. Bezpečnosť občanov musí byť vždy na prvom mieste a je potrebné zaistiť, aby sa podobné nehody neopakovali,“ uviedol český prezident.

Aktualizované 11:02 Medzi zranenými by nemali byť Slováci. Potvrdil to komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Podotkol, že situáciu však rezort naďalej vyhodnocuje. „Naše Veľvyslanectvo SR v Prahe je v kontakte s príslušnými orgánmi Českej republiky a podľa zatiaľ dostupných informácií sa medzi zranenými nenachádzajú občania SR, pričom situáciu naďalej dôkladne vyhodnocujeme,“ uviedlo MZVEZ.

Ďalšie vlakové nešťastie: Zrazil
 (Zdroj: X/Hasičský záchranný sbor ČR)

Aktualizované 10:27 Českobudějovická nemocnica sa stará po rannej zrážke vlakov o štyroch ťažko zranených, jeden je na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení (ARO), traja na jednotke intenzívnej starostlivosti, spresnila hovorkyňa nemocnice Iva Nováková.

Aktualizované 10:20 Podľa českého ministra dopravy v demisii Martina Kupku sa so zavedením ETCS na tejto trati počíta po roku 2030. Nehoda podľa neho ukazuje, že je potrebné ďalej pokračovať v rozširovaní moderného zabezpečenia, ktoré je schopné predchádzať ľudskej chybe.

Ďalšie vlakové nešťastie: Zrazil
 (Zdroj: HZS Jihočeského kraje)

Aktualizované 10:15 Hajtman Juhočeského kraja Martin Kuba neskôr vo vysielaní stanice ČT24 spresnil, že pri nehode utrpeli ťažké zranenia štyri osoby, stredne ťažké poranenia bez ohrozenia na živote utrpelo deväť ľudí a do 25 ľudí bolo zranených ľahko.

 
 

Aktualizované 09:50 Generálny inšpektor Dráhovej inšpekcie Jan Kučera Českej televízii povedal, že nebude o príčinách havárie špekulovať a že to ukáže až vyšetrovanie. Trať na juhu Čiech, na ktorej sa ráno vlaky zrazili, nie je podľa neho vybavená zabezpečovacím systémom ETCS. Rýchlik išiel z Českých Budějovíc a osobný vlak v opačnom smere. 

Ďalšie vlakové nešťastie: Zrazil
 (Zdroj: HZS Jihočeského kraje)

Aktualizované 9:45 Presná príčina nehody zatiaľ nie je známa, zisťujú ju inšpektori železničnej inšpekcie. Podľa neoficiálnych informácií jeden z vlakov prešiel návestidlo STOJ. Podľa neho ale príčiny ukáže až vyšetrovanie. Server Zdopravy.cz napísal, že rýchlik pravdepodobne prešiel návestidlo zakazujúce jazdu. 

Ďalšie vlakové nešťastie: Zrazil
 (Zdroj: HZS Jihočeského kraje)

Aktualizované 09:27 Juhočeskí hasiči zriadili infolinku, na ktorú môžu ľudia volať pre informácie o cestujúcich po zrážke vlakov. Číslo je 950 230 835, uviedli hasiči na sieti X. Polícia spustila krízovú linku na čísle 974 222 158, ktorá je určená pre psychologickú pomoc a poskytovanie informácií pre zúčastnených tejto nehody a ich príbuzných.

Na mieste vlakovej nehody v Česku zasahovalo množstvo sanitiek, vrtuľník a evakuačné autobusy (Zdroj: HZS Jihočeského kraje)

Aktualizované 09:25 Okrem budějovickej nemocnice vozia záchranári zranených tiež do Písku, Strakonic a Prachatic.

Aktualizované 09:15 Českí kriminalisti momentálne zisťujú všetky okolnosti, ktoré predchádzali zrážke dvoch vlakov v Zlíne. Všetci zranení cestujúci sú už z miesta prevezení do nemocníc. "Kriminalisti v tejto veci začnú trestné konanie pre podozrenie zo spáchania všeobecného ohrozenia," informovala česká polícia.

Ďalšie vlakové nešťastie: Zrazil
 (Zdroj: Facebook/Hasičský záchranný sbor Správa železnic, státní organizace)

Aktualizované 09:05 Záber zvnútra jedného z vlakov ukazuje rozbité sklo na vnútorných dverách.

Ďalšie vlakové nešťastie: Zrazil
 (Zdroj: Facebook/Hasičský záchranný sbor Správa železnic, státní organizace)

Aktualizované 09:00 Medzi ťažko zranenými sú rušňovodiči rýchlika a vlakvedúci osobného vlaku, informoval Hasičský záchranný sbor Správy železnic. K vykoľajeniu súprav podľa ich slov nedošlo. Dodávajú, že na mieste bol tiež aktivovaný traumaplán a na miesto bola povolaná letecká záchranná služba. "Z informácií webSPI vyplýva, že vlak R 658 prešiel návestidlo Lc1 v polohe zakazujúcej jazdu v km 229,000 a následne sa zrazil s protiidúcim osobným vlakom," opisujú predbežné príčiny nehody.

Ďalšie vlakové nešťastie: Zrazil
 (Zdroj: Facebook/Hasičský záchranný sbor Správa železnic, státní organizace)

Aktualizované 08:55 Česká polícia na mieste identifikuje všetky zúčastnené osoby. "Na mieste kriminalisti vykonávajú obhliadku miesta činu a zisťujú presné príčiny nehody. Dychová skúška vylúčila alkohol u oboch rušňovodičov," uviedla polícia. Pre sanitky policajti zriadili koridory na prejazd.

Aktualizované 08:50 Na nehodu reagoval aj generálny riaditel Správy železnic. "Dnešná nehoda vlakov na Českobudějovicku ma osobne veľmi zasiahla. Myslím na všetkých zranených i ich blízkych a prajem im, aby sa čo najrýchlejšie uzdravili. Zároveň chcem poďakovať všetkým záchranárom, hasičom, policajtom i našim zamestnancom za ich rýchlu a profesionálnu prácu v takej náročnej situácii. Veľmi si ju vážim," napísal na sociálnej sieti.

Podľa jeho slov táto nehoda znovu ukazuje, ako dôležité je pokračovať v rozširovaní moderných zabezpečovacích systémov, ako je ETCS. Uvádza, že v súčasnej dobe je výhradná prevádzka zavedená na 620 km našich tratí a ďalšie úseky sú v intenzívnej príprave.

Aktualizované 08:40 Prevádzka medzi stanicami Zliv a Dívčice je kvôli nehode prerušená. V obmedzenom rozsahu zaistená náhradná autobusová doprava v kyvadlovom režime medzi stanicami České Budějovice - Dívičice, autobusy a vlaky na seba vzájomne nečakajú, informujú České dráhy. 

Ďalšie vlakové nešťastie: Zrazil
 (Zdroj: X/Hasičský záchranný sbor ČR)

Aktualizované 8:25 Českobudějovická nemocnica prijala po rannej zrážke dvoch vlakov medzi Zliviou a Dívčicami päť ťažko zranených. ČTK to povedala hovorkyňa nemocnice Iva Nováková. Podľa nej ide o konečný počet ťažko zranených z tejto havárie. Záchranári pôvodne informovali o dvoch ťažko a 40 ľahko zranených. Príčina zrážky zatiaľ nie je známa. Zrazil sa rýchlik na trase České Budějovice - Plzeň a osobný vlak regionálnej dopravy.

Nehodu nahlásili vo štvrtok o 6.15 h. „Na pomoc bolo vyslaných sedem pozemných posádok a letecká záchranná služba. Podľa prvotných informácií z miesta zásahu sú na mieste dvaja ťažko zranení a približne 40 ľahko zranených osôb,“ uviedla hovorkyňa záchrannej služby Petra Kafková.

Ďalšie vlakové nešťastie: Zrazil
 (Zdroj: X/Policie ČR)

Hovorca Správy železníc pre mimoriadne udalosti Martin Kavka novinárom oznámil, že cestujúcich z oboch vlakov evakuujú. České dráhy na svojej internetovej stránke uviedli, že na mieste zasahujú záchranné zložky a prebieha vyšetrovanie incidentu. Pre cestujúcich zabezpečujú náhradnú autobusovú dopravu.

Ďalšie zo Zoznamu