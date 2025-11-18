Ráž oznámil ZÁVER vyšetrovania vlakového NEŠŤASTIA pri Jablonove: TAKTO došlo k osudnej zrážke rýchlikov

BRATISLAVA - Minister dopravy Jozef Ráž v utorok zverejnil výsledky vyšetrovania vlakovej nehody pri Jablonove nad Turňou. Príčinou bolo prejdenie rušňovodiča na červenú signalizáciu, vyšetrovací orgán zároveň odporúča nové bezpečnostné opatrenia.
Vlakovú nehodu pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava v polovici októbra spôsobilo to, že rušňovodič jedného z vlakov prešiel na červenú a nerešpektoval teda signalizáciu pred tunelom. Ide o záver vyšetrovacieho orgánu Ministerstva dopravy (MD) SR, o ktorom v utorok informoval minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). "Odborne povedané, ide o nerešpetovanie návesti 'Stoj,'", uvádza Ráž.
Minister zdôraznil, že vyšetrovací orgán MD je oddelený od orgánov činných v trestnom konaní (OČTK). V tomto zmysle sa nezaoberá zavinením, ale príčinou nehody, teda opisom toho, čo sa v danej situácii stalo. Takisto je jeho úlohou navrhnúť opatrenia, ktoré budú pôsobiť preventívne, aby sa predišlo pochybeniam v budúcnosti.
Navrhované opatrenia na zvýšenie bezpečnosti vlakovej dopravy
Vyšetrovací orgán vo svojej záverečnej správe podľa neho navrhol dve opatrenia. Prvé sa týka dopravcu, v tomto prípade Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), a to preukázateľne zintenzívniť kontrolnú činnosť. "Druhé je preukázateľne rozšíriť prevenčnú činnosť, a to najmä pre oblasť opakovaného poznania trate pre rušňovodičov. Opakovanie je matka múdrosti, aby sa opätovne, znova a znova učili rušňovodiči jazdiť po danej konkrétnej trati," priblížil minister.
Pre manažéra infraštruktúry vymysleli podľa neho inovatívne riešenie. "Na traťových úsekoch, na ktorých sa mimo obvod železničnej stanice alebo výhybne zbiehajú jednokoľajová a dvojkoľajová trať, treba zabezpečiť pri najbližšej rekonštrukcii, resp. modernizácií daného úseku, realizáciu stavebnej technologickej úpravy, spočívajúcej vo vybudovaní odvratnej výhybky a bočnej slepej koľaje ukončenej brzdiacim zarážadlom," cituje Ráž. Znamenalo by to, že keď bude svietiť červená, výhybka vlak nepustí na „jednokoľajku“ a automaticky ho posunie do slepej koľaje.