MIMORIADNE Po zrážke vlakov pri Pezinku: Fico chce hlavy celého vedenia ZSSK, Ráž ponúkol demisiu

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico po nedeľnajšej zrážke vlakov pri Pezinku požiadal ministra dopravy Jozefa Ráža (nominat Smeru-SD) o odvolanie celého vedenia Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).
Fico zároveň povedal, že minister dopravy Jozef Ráž, ktorý sa v čase nehody nachádzal mimo Slovenska, ponúkol svoju funkciu, premiér však jeho demisiu odmietol.
Podľa Fica ide v príapde zrážky pri Pezinku zrejme o zlyhanie ľudského faktora. Vláda je podľa neho pripravená odškodniť cestujúcich. Rezort dopravy ho má spolu s príslušnými dopravnými zložkami predstaviť v stredu. Predstavený bude zároveň aj návrh kompenzácie pre zranených po nehodovej udalosti, ku ktorej došlo ešte v polovici októbra pri Rožňave. „Žiaľ, tí, ktorí utrpeli zranenie a v niektorých prípadoch bojujú o zdravie, sa do ťažkostí dostali nezavinene, vplyvom chyby niekoho iného,“ vysvetlil premiér rozhodnutie o kompenzáciách. Potvrdil, že hoci vyšetrovanie nedeľného prípadu pokračuje, „existujú fakty, ktoré hovoria o zlyhaní ľudského faktora“.
Poukázal pritom na to, čo potvrdil aj generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik, že rušňovodič regionálneho vlaku prešiel na červenú a zaradil sa do dráhy pred rýchlik, ktorého rušňovodič už nestačil zrážke zabrániť. „K podobnému zlyhaniu ľudského faktora došlo aj v predchádzajúcom prípade, preto je povinnosťou vlády SR na tieto udalosti, pri ktorých množstvo ľudí nezavinene prišlo k zraneniam, reagovať,“ uviedol Fico. Dodal, že si počká na návrh ministerstva.
Premiér zároveň požiadal rezort dopravy o to, aby do troch týždňov predstavil návrh preventívnych opatrení na zvýšenie bezpečnosti. „Je to otázka obrovských finančných zdrojov, čakám, s čím príde minister, najmä v prípade akcelerácie montovania bezpečnostných systémov do vlakových súprav,“ priblížil predseda vlády. Fico takisto ocenil profesionálny a plynulý zásah všetkých zložiek záchranného systému, vyzval zároveň na zdržanie sa komentárov k situácii, pokiaľ sa vyšetrovanie prípadu neukončí.
Pri Pezinku došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.
Generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko Peter Helexa uviedol, že obaja rušňovodiči sú podľa neho skúsení pracovníci, pričom boli dodržané všetky zákonné normy, čo sa týka odpočinku či nadčasovej práce. „Rýchlik 620 z Košíc alebo expres ťahala lokomotíva radu 350 vybavená systémom ETCS, ktorý bol funkčný. Súprava mala 11 vozňov a ku kolízii došlo so súpravou regionálneho expresu 1814, ktorú predstavovala ucelená jednotka diesel, motorová rada 861. Tieto jednotky napriek tomu, že sú relatívne novšieho dáta, nemajú systém ETCS, tým pádom nebol na palube a nebol ani funkčný,“ povedal Helexa.
Polícia začala trestné stíhanie
Polícia dnes informovala, že vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky začal v súvislosti s nedeľnou zrážkou vlakov trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia. Oznámila to bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Zároveň informovala, že cestujúci, ktorí museli opustiť vlaky pre lekárske ošetrenie a ponechali si svoje osobné veci vo vozňoch, si ich môžu vyzdvihnúť na Železničnej polícii Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.