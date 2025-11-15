Meteorológovia vaujú: S hmlou treba v sobotu ráno rátať vo viacerých lokalitách

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Vo viacerých lokalitách sa môže v sobotu ráno tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pre Žilinský a Prešovský kraj, viaceré okresy v Banskobystrickom a Trenčianskom kraji a okres Bratislava. Platí predbežne do 10.00 h. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
(Zdroj: shmu.sk)
„Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblastiach bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia. Znížená dohľadnosť podľa nich predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.