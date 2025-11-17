Meteorológovia varujú pred poľadovicou: Vydávajú výstrahy aj pred snežením pre TIETO okresy

BRATISLAVA - V niektorých okresoch Slovenska treba v noci počítať s poľadovicou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa s platnosťou od pondelka od 19.00 h do utorkového (18. 11.) rána. Vydal aj výstrahu pred snežením pre niektoré okresy. Ústav o tom informoval na svojom webe.
Prvý stupeň výstrahy pred poľadovicou platí pre celý Žilinský kraj. Taktiež pre okresy Poprad, Banská Bystrica, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Medzilaborce, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Brezno, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity ako doprava, pohyb osôb, infraštruktúra,“ apeluje ústav.
Výstrahu prvého stupňa pred snežením vydali meteorológovia pre všetky okresy Žilinského kraja, väčšinu okresov Prešovského kraja a okresy Banská Bystrica, Brezno, Žiar nad Hronom, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov. Očakávajú výskyt sneženia, pri ktorom spadne od jedného do piatich centimetrov nového snehu.
Počas noci naďalej platí výstraha pred vetrom pre celý Bratislavský a Trnavský kraj. Taktiež pre väčšinu okresov Nitrianskeho a Košického kraja a okresy Myjava a Vranov nad Topľou. V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok a Turčianske Teplice pretrváva výstraha pred vetrom na horách.