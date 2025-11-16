Meteorológovia vydali výstrahy: Treba počítať s dažďom, očakáva sa silnejší vietor a niekde môže aj snežiť

BRATISLAVA - V pondelok (17. 11.) treba vo viacerých lokalitách Slovenska rátať s dažďom s úhrnom zrážok 30 až 45 milimetrov. Na niektorých miestach môže aj snežiť. Očakáva sa tiež silnejší vietor. Meteorológovia preto pre viaceré okresy vydali výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
Výstraha prvého stupňa pred dažďom sa týka celého Banskobystrického a Žilinského kraja a viacerých okresov v Košickom, Prešovskom a Trenčianskom kraji. Platí predbežne v pondelok od 6.00 h do 17.00 h. „Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblastiach bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia.
V niektorých lokalitách v určitých polohách môže v pondelok poobede tiež snežiť. Výstraha prvého stupňa je vydaná pre Trenčiansky, Žilinský a Prešovský kraj a viaceré okresy v Banskobystrickom a Košickom kraji. Na niektorých miestach Slovenska treba rátať aj so silnejším vetrom.