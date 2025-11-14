V pondelok odhalia Pamätník novembra 1989 v Bratislave: Tvorí ho 407 stôp

BRATISLAVA - V Bratislave na Námestí slobody pribudne Pamätník novembra 1989. Odhalia ho v pondelok (17. 11.) na 36. výročie Nežnej revolúcie. Na tlačovej konferencii o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo spoločne s iniciátorom pamätníka Novembra ’89 Jánom Budajom.
„Som veľmi šťastný, že Slovensko aj Bratislava má konečne riadny pamätník jednej z našich najdôležitejších dejinných udalostí, a to Nežnej revolúcie,“ poznamenal Vallo. Označil ho za dôležitý bod v hlavnom meste. Víťazný návrh pamätníka vzišiel z verejnej súťaže a jeho autormi sú Braňo Lackovič, Emanuel Zatlukaj a Jakub Trajter. Pamätník je postavený ako monumentálny podstavec a má šesť krát desať metrov. Umiestnený je do repliky pôvodnej „protidavovej“ zábrany zvýšeného kvetináča, ktorý mal brániť ľuďom vo voľnom pohybe, oproti dnešnému úradu vlády. „Je mierne vyvýšený do formy pódia, aby provokoval občanov na znovu iniciovanie nejakej protestnej akcie, keď je to nutné,“ podotkol Lackovič.
VIDEO
Odliatky podrážok topánok majú byť autentickým pripomenutím protestu, ktorý zanechal takéto šľapaje na všetkých vyvýšených kvetináčoch Gottwaldovho námestia, dnešného Námestia slobody. Na pamätníku je podľa Lackoviča 407 stôp. Stopy na pamätníku podľa Valla symbolizujú to, ako revolúcia prebehla. „Bola to dejinná udalosť, ktorá vznikla odspodu. Bola to udalosť, ktorá vznikla vďaka tomu, že sa ľudia spojili, dokázali sa postaviť na jedno námestie a tichou alebo aj hlučnou silou jednoducho zmeniť dejiny našej krajiny,“ skonštatoval primátor.
Budajovi pripomínajú šľapaje príbeh úsilia o slobodu
Budajovi pripomínajú šľapaje príbeh úsilia o slobodu. „Stopy sú výstižnou ukážkou, že ulica a moc stoja naproti sebe. Tento stav je úplne normálny a prirodzený. Občania strážia moc, ktorej zveria republiku, a moc načúva občanom, ktorí sú hegemónmi (vedúcimi činiteľmi, pozn. TASR) v štáte. To je práve tá zmena voči časom pred Novembrom ’89,“ skonštatoval Budaj, jeden z vedúcich predstaviteľov Nežnej revolúcie.
Budaj poukázal na to, že pamätník Novembra ’89 pribudol na Slovensku po vyše desiatich rokoch, odkedy sa 17. november stal štátnym sviatkom. Keďže štát v prípade budovania pamätníka nekonal, dala sa dohromady občianska iniciatíva, podotkol. Celý proces vybudovania pamätníka trval podľa Lackoviča desať rokov a v niektorých momentoch nebolo jasné, či pamätník vznikne. „Ďakujem autorom, ktorí vydržali tie peripetie, dokedy sa podarilo spoločnými silami dokončiť pamätník. Mal byť v najhoršom na 25., potom na 35. výročie. Tak či onak, o pár rokov to bude jedno, na ktoré výročie, podstatné bude, že ľudia nájdu miesto, kde sa začínala prvá masová demonštrácia roka ’89,“ povedal Budaj. Výstavbu pamätníka spolufinancovala Nadácia Slovenskej sporiteľne.