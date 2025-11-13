Platforma RizzBees zavádza o svojej licencii: Národná banka Slovenska vydala varovanie pre investorov

BRATISLAVA - Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na platformu RizzBees, ktorá ponúka možnosť investovať do kryptoaktív prostredníctvom jej webovej stránky. Platforma uvádza, že pôsobí na základe licencie NBS s plnou autorizáciou v súlade s normami Európskej únie (EÚ) prostredníctvom Európskej centrálnej banky. Uvedené tvrdenie je nepravdivé, uviedla vo štvrtok NBS.
„Platforma RizzBees a spoločnosť Rizzbees, s. r. o., ktorá je zapojená do prevádzky tejto platformy, nedisponujú žiadnym povolením od Národnej banky Slovenska,“ podčiarkla NBS. Banka súčasne priblížila, že poskytovanie služieb kryptoaktív je od 30. decembrom 2024 vyhradené poskytovateľom služieb kryptoaktív, ktorí získali povolenie na túto činnosť a niektorým druhom finančných inštitúcií, napríklad banka alebo obchodník s cennými papiermi. Tieto subjekty podliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska alebo príslušných orgánov dohľadu iných členských štátov EÚ.
NBS dodala, že tieto subjekty súčasne spĺňajú rozsiahle požiadavky zabezpečujúce zvýšenú mieru ochrany finančných spotrebiteľov, ktorí využívajú ich služby. Zoznam subjektov s oprávnením na poskytovanie služieb kryptoaktív možno nájsť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.