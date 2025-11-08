Sobota8. november 2025, meniny má Bohumír, zajtra Teodor, Teo

Fico to povedal jasne: Žiadne rušenie trestného zákona nebude! Priznal dôležité zmeny, obáva sa hlasovania o dôvere?

Robert Fico
Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
TASR

BRATISLAVA - Hlasovanie o dôvere vlády, vojna na Ukrajine, návšteva dôležitých obchodných partnerov či klebety o údajnom rušení Špecializovaného trestného súdu. Aj to sú témy, ktoré v sobotu otvoril premiér Robert Fico v diskusnej relácii. Podľa jeho slov však len vďaka jeho zásluhám sa podarilo zachrániť súčasnú koalíciu pred zánikom. Ako priznal, nikam neodchádza a je vo výbornej forme.

Mnohé udalosti posledných týždňov hýbu Slovenskom. A to aj zahraničná politika. Česko má po parlamentných voľbách, ktoré podľa očakávania vyhralo ANO Andreja Babiša. To, ako posledné roky vládol český expremiér Petr Fiala, Fico komentovať nechcel. Avšak, podľa jeho slov práve končiaca česká vláda sa pričinila o deštrukciu zoskupenia V4. Verí však, že práve znovuzvolenie Babiša ako premiéra opätovne umocní význam V4. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. 

Archívne VIDEO Nepodpíšeme žiadnu garanciu na financovanie Ukrajiny v oblasti vojenských výdavkov v rokoch 2026 a 2027, uviedol premiér

Nepodpíšeme žiadnu garanciu na financovanie Ukrajiny v oblasti vojenských výdavkov v rokoch 2026 a 2027, uviedol premiér (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

V prípade zahraničnej politiky sa Fico vyjadril aj k návrhu Európskej komisie použiť zmrazené aktíva Ruska na zbojné aktivity Ukrajiny, ktorá už pomaly 4 roky bojuje vo vojne s Ruskom. „Slovenská republika, pokiaľ budem predsedom vlády, sa nezúčastní na žiadnych právnych alebo finančných mechanizmoch, ktorých cieľom by bola konfiškácia zmrazených aktív, a ktoré by mali skončiť ako zbrojné výdavky na Ukrajine. Chceme vojnu ukončiť, alebo jej podkurujeme,“ spýtal sa Fico.

Zahranično-politické témy ukončili informáciou, že na Slovensko na prelome rokov príde nemecký kancelár Fridrich Merz, následne by mal prísť aj čínsky líder Si Ťin-pching.

Keby nebolo mňa, koalícia už nie je, tvrdí Fico

Fico sa vyjadril aj ku kritizovanej novele zákona o hazardných hrách, ktorá počas poslednej schôdze parlamentu prešla plénom. Prezident Peter Pellegrini už avizoval, že schválený návrh zákona nepodpíše a vráti ho parlamentu. Podľa premiéra môže mať parlament problém s prelomením veta hlavy štátu. Premiér ocenil, že čiastočným cieľom zákona je dostať hazard pod štátnu kontrolu a zvýšiť objem peňazí do štátneho rozpočtu. Fico poukázal na napätie medzi stranou SNS a Huliakom, ktorý z nej vzišiel. "Tam je neustále napätie medzi bývalým poslancom za SNS Rudolfom Huliakom a jeho materskou stranou SNS, ktoré je podobné, ako v prípade je napätie medzi stranou Hlas a pánom ministrom Migaľom, ktorého vyhnali zo strany a ešte aj označili za vydierača. Ak by som nezobral vtedy bývalého poslanca za SNS a bývalého poslanca za Hlas a nevložil ich do vládnej štruktúry, dnes táto vláda nie je," priznal následne Fico. 

Archívne VIDEO Minister Huliak o kasínach a skrátenom konaní

Minister Huliak o kasínach a skrátenom konaní (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Hlasovanie o dôvere vlády bude len formalita

Po 21. novembri podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť stráca vláda imunitu a spúšťa sa mechanizmus dlhovej brzdy. Štátny dlh totiž prekonal všetky povolené limity, a tak sa 22. novembra spustí dlhová brzda. Ak chce vláda pokračovať, musí podľa zákona požiadať o dôveru parlament. Podľa premiéra však nateraz nie je určený žiaden dátum, kedy by sa o dôveru parlamentu mali uchádzať a ak k takémuto kroku vôbec dôjde, podľa Fica pôjde len o formalitu. “Je nás 79 panebože. A vy sa ma pýtate takto formalitu. To vybavíme za minútu, to okolo mňa prejde ako vínna muška,” povedal Fico, podľa ktorého je Slovensko krajina, ktorá patrí do skupiny s najnižšími dlhmi ako takými. „Prečo stále niekto rozpráva o rozvrátených financiách? Verejné financie ozdravujeme, máme výborné medzinárodné hodnotenia a výborné čísla,“ spýtal sa Fico.

Ak by sa však spustila dlhová brzda, znamenalo by to, že vláda by budúci rok musela predložiť návrh na vyrovnaný rozpočet. Brzda počíta aj so zmrazením platov ministrov, stopkou na rezervu premiéra aj vlády. 

 
 

Fico pripustil zmenu trestného zákona

Posledné dni a týždne je na pretrase aj tzv. horalkový zákon, pre zvyšujúcu sa mieru kriminality, na ktorú upozorňujú aj starostovia a primátori či obchodníci. Podľa ich slov výrazne pribudlo krádeží v predajniach, ale aj krádeží bicyklov. K téme sa už vyjadril aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Kým doteraz Fico aj spolu s ministrami hovoril o tom, že trestný zákon sa nebude meniť, v diskusnej relácii už priznal, že zákon prejde zmenami. „Nech sa páči, v decembri urobíme rýchlu novelizáciu trestného zákona. Kto ukradne horalku, môže ísť do väzenia na 30 rokov. Ale potom sa vás spýtam o pol roka, či ste s tým všetci spokojní,“ ironizoval spočiatku premiér. Avšak, následne priznal, že ide o problém, ktorý chcú vyriešiť.

Archívne VIDEO SaS nesúhlasí s prípadným zrušením Špecializovaného trestného súdu

SaS nesúhlasí s prípadným zrušením Špecializovaného trestného súdu (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Asi to urobíme. Nechápem, prečo by sa mali moji ministri masírovať kvôli takémuto nezmyslu. Pýtal som sa ministra spravodlivosti, ministra vnútra, preboha prečo sa necháte takto masírovať? Ak sa ukazujú nejaké fakty, že sa niečo deje, tak s tým dôjdite na decembrovú schôdzu a v skrátenom konaní to za tri hodiny vybavíme, keď len o to ide,“ dodal následne s tým, nech si nik nemyslí, že ak sa sprísni trestný zákon, automaticky sa prestanú páchať zločiny. 

Premiér hovoril aj o tom, že jeho vláda nechce zrušiť Špecializovaný trestný súd. Na otázku, či tak chce vláda urobiť, moderátora rovno zastavil a jeho slová označil za nezmysel. „Keďže nikto o tom nehovorí, tak zostane. Nešírte fámy,“ povedal. V koalícii o tom podľa neho ani nerokujú. Premiér sa vyjadril aj k tomu, že v tomto volebnom období ani nebudú voliť nového generálneho prokurátora. „To asi nejde. Myslím, že tam sú nejaké lehoty. Voľba nového generálneho prokurátora asi spadne pod kontrolu novej vlády, ktorá príde," upozornil. Pred časom vypršal guvernérovi NBS Petrovi Kažimírovi mandát zastávať tento post. Nateraz je jeho pozícia neobsadená. Fico otvorene povedal, že Kažimíra už nechce na tomto poste vidieť. "Nebudeme nikdy vetovať právo Hlasu. V tomto okamihu hovorím, Peter Kažimír nie. Ak nie je obsadené kreslo guvernéra Národnej banky, chlieb lacnejší nebude. Ak by toto miesto malo zostať pre novú vládnu štruktúru, nevidím v tom problém," uviedol.

Moderátor dal rovnako premiérovi otázku, či povedie Smer do ďalších volieb a či chce byť aj znovu premiérom. „Som v dobrej fyzickej kondícii a baví ma to,” odpovedal na túto otázku nepriamo. Pripomenul mu, že chcel sa uchádzať o post ústavného sudcu, otázkou teda bola, či opätovne neplánuje uchádzať sa o tento post. „Zasa prichádza snaha zbaviť sa Roberta Fica. Najskôr ma chceli zatvoriť, potom zastreliť, teraz ma posielajú na Ústavný súd – hoci by to nebolo zlé – som v dobrej fyzickej kondícii a baví ma to,“ uzavrel. 

Premiér zvolá na 17. novembra zasadnutie vlády

Premiér Robert Fico (Smer-SD) zvolá na pondelok 17. novembra zasadnutie vlády. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Program rokovania kabinetu by mali riešiť na pondelkovej (10. 11.) koaličnej rade. Premiér rešpektuje, ak ľudia pôjdu v tento deň demonštrovať. Neželá si však, aby došlo k násilným stretom. „Zvolávam vládu na 17. novembra, budeme mať vládnu agendu. V pondelok máme zasadnutie koaličnej rady a budeme sa určite rozprávať o tom, čo všetko by na programe vlády mohlo byť. Pokiaľ ide o Smer, my si tiež pripravujeme svoje podujatia, ale jediné, čo si neželáme, aby došlo k akýmkoľvek kontaktom a rôznym možno násilnostiam, pretože počúvame všeličo,“ povedal Fico. Verí, že 17. november si každý pripomenie demokraticky. „Nech ľudia idú demonštrovať, nech vyslovia svoje názory, ale mňa to nejako špeciálne nevyrušuje, je to sviatok ako ktorýkoľvek iný,“ doplnil predseda vlády.

Od roku 2001 je na Slovensku 17. november štátnym sviatkom a slávi sa ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Odkazuje na Nežnú revolúciu. Po novom však už nie je dňom pracovného pokoja. Zrušenie bolo súčasťou konsolidačného balíka opatrení na budúci rok, ktorý schválil parlament. Rôzne podujatia na daný deň avizovali opozícia či mimovládne organizácie. Viaceré inštitúcie i školy zase informovali, že 17. novembra udelia svojim zamestnancom či študentom voľno.

 

