V Snine zadržali muža s 3-tisíc kusmi cigariet bez kontrolných známok

SNINA - V utorok (11. 11.) večer hliadka mobilnej zásahovej jednotky Policajného zboru Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance počas kontroly občana SR v Snine zistila, že v taške má uložených 15 kartónov cigariet bez označenia platnou kontrolnou známkou na ochranu tovaru. Ako informovala hovorkyňa RHCP Sobrance Agnesa Kopernická, išlo o 3000 kusov.
Únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov predbežne vyčíslili na 498,90 eura. „Osobu aj prípad prevzali na ďalšiu realizáciu v zmysle vecnej aj miestnej príslušnosti pracovníci stanice Colného úradu Michalovce pre podozrenie zo spáchania priestupku,“ dodala hovorkyňa.