Vlaky po nehode prechádzajú zníženou rýchlosťou: Prevádzku oboch koľají majú obnoviť

BRATISLAVA - Obnovenie prevádzky oboch koľají po nehode vlakov pri Pezinku sa očakáva v priebehu niekoľkých dní. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Upozornila, že po koľaji, ktorej prevádzku obnovili už v nedeľu (9. 11.) večer, vlaky prechádzajú zníženou rýchlosťou 30 kilometrov za hodinu. Môže preto dochádzať k meškaniu vlakov, dodala ZSSK.
„Prevádzka po jednej koľaji bola obnovená o 22.22 h. Vlaky prechádzajú týmto úsekom zníženou rýchlosťou 30 kilometrov za hodinu, preto môže dochádzať k meškaniam približne 30 minút. Z tohto dôvodu ZSSK dočasne odriekla regionálne spoje v úseku Trnava - Bratislava. Nahrádzajú ich expresné vlaky 7xx, ktoré od Trnavy po Bratislavu zastavujú aj v zastávkach osobných vlakov,“ ozrejmil hovorca spoločnosti Ján Baček s tým, že ZSSK sa ospravedlňuje za zníženie komfortu pri cestovaní a za komplikácie pri plánovaní jázd.
ZSSK zároveň informovala, že eviduje v oboch vlakoch 1020 predaných lístkov (840 na Ex 620 a 180 na REX 1814). „Presný počet cestujúcich budeme vedieť po synchronizácii údajov z prístrojov vlakvedúcich z oboch vlakov. Tieto zariadenia sú aktuálne zaistené a samotná synchronizácia dát trvá približne 24 hodín. Presná príčina nehody je v štádiu šetrenia,“ dodala spoločnosť. Vyšetrovanie vedie polícia, samostatne aj ZSSK v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy SR.
Pri Pezinku došlo k zrážke dvoch vlakov
Pri Pezinku došlo v nedeľu (9. 11.) večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v pondelok informoval, že všetci pacienti sú mimo ohrozenia života.