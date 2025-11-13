Asociácia na ochranu práv pacientov odmieta tvrdenia o ukončení rokovaní: S rezortom o liekovej politike rokuje ďalej

BRATISLAVA - Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) bude s rezortom zdravotníctva pokračovať v rokovaniach o aktuálne pripravovaných zmenách v liekovej politike. Ako uviedla, už v predchádzajúcich dňoch o tom informovala aj Platformu pomáhajúcich organizácií - nezabudnutí, ktorá však napriek tomu vydala stanovisko o ukončení rokovaní s rezortom zdravotníctva aj zo strany AOPP.
„Symbolický protest cez neúčasť na rokovaniach rešpektujeme. Je však zrejmé, že zmeny v liekovej politike napokon prejdú. Preto sme sa už skôr rozhodli rokovať s rezortom zdravotníctva o čo najlepších podmienkach pre pacientov v rámci dostupnosti inovatívnych a generických liekov, zdravotníckych pomôcok, ako aj doplatkov za ne,“ vysvetlila prezidentka AOPP Mária Lévyová.
Dodala, že asociácia dlhodobo rieši zhoršujúcu sa dostupnosť inovatívnej liečby na Slovensku, ako aj rastúce doplatky zo strany pacientov za lieky. Už po predstavení rozpočtu v októbri upozorňovala, že financie určené na zdravotnú starostlivosť na rok 2026 nebudú stačiť. „Práve preto nechceme odísť od stola, ale naopak tlačiť na tie kľúčové veci. Verím, že rezort zdravotníctva zohľadní naše pripomienky a podarí sa nám aspoň čiastočne zlepšiť situáciu pacientov budúci rok. V čo najväčšej možnej miere zlepšiť dostupnosť liečby, ale aj zadefinovať právne postavenie pacientskych organizácii,“ podotkla Lévyová.
archívne video
Platforma pomáhajúcich organizácií - nezabudnutí v utorok (11. 11.) informovala, že spoločne s AOPP a Slovenskou alianciou zriedkavých chorôb pozastavujú svoju účasť na rokovaniach s Ministerstvom zdravotníctva SR k pripravovaným legislatívnym zmenám v oblasti dostupnosti moderných a inovatívnych liekov. Doterajšie rokovania podľa nich nepriniesli žiadny posun. Rezortu vytkli, že doteraz do legislatívneho návrhu novely zákona o úhrade liekov nezapracoval konkrétne zmeny, ktoré by reflektovali potreby pacientov.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) reagoval, že finálny návrh bude zverejnený až spustením medzirezortného pripomienkového konania. V rámci neho chce rokovať so všetkými zainteresovanými stranami a prejsť každú pripomienku. Finálny návrh legislatívy podľa svojich slov nepredloží na rokovanie vlády, kým pripomienky nebudú vyjasnené.