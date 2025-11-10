Pondelok10. november 2025, meniny má Tibor, zajtra Martin, Maroš

Je nevyhnutné zrýchliť vybavenie rušňov palubnou jednotkou ETCS, uviedol Gašparík po nehode vlakov

BRATSLAVA - Je nevyhnutné zrýchliť vybavenie rušňov palubnou jednotkou moderného zabezpečovacieho systému ETCS a na koridorových tratiach postupne zaviesť výhradnú prevádzku vlakov s činným ETCS. V reakcii na nehodu vlakov pri Pezinku uviedol prodekan pre vedu a výskum Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) Jozef Gašparík.

Trať pri Pezinku, na ktorej v nedeľu (9. 11.) k zrážke vlakov došlo, patrí k najmodernejším na Slovensku. Vybavená ja európskym zabezpečovacím systémom ETCS, ktorý dokáže vlak v prípade potreby automaticky zastaviť. „Podľa dostupných informácií bol do nehody zapojený regionálny vlak vedený motorovou jednotkou radu 861, ktorá nemala zabudovanú palubnú jednotku ETCS. V takom prípade je sledovanie návestí a vedenie vlaku plne v zodpovednosti rušňovodiča,“ uviedol Gašparík.

Nákladnosť zavádzania systému

Priblížil, že aj po modernizácii tratí jazdia na tratiach s ETCS v rámci prechodného obdobia i vlaky bez príslušného palubného systému. Jedným z dôvodov je nákladnosť zavádzania systému, ktorého cena pre jeden rušeň presahuje pol milióna eur. Podľa Gašparíka je však nevyhnutné zrýchliť vybavenie rušňov moderným systémom a na zmodernizovaných tratiach zaviesť prevádzku iba takých vlakov, ktoré sú zariadením vybavené. „Podiel vlakov vybavených aktívnym ETCS na úseku Bratislava - Trnava sa podľa grafikonu pohybuje okolo 60 až 75 percent, reálne však býva nižší z dôvodu mimoriadností a náhradného nasadzovania rušňov,“ doplnil Gašparík.

Spoločným prvkom nehôd pri Pezinku a Rožňave je podľa prodekana pravdepodobne zlyhanie ľudského faktora, čo však podľa jeho slov neznamená, že personál pracuje nezodpovedne. Pripomína, že železničná doprava má veľmi vysoké bezpečnostné štandardy a rušňovodiči prechádzajú komplexným výcvikom. Výkon práce rušňovodiča však kladie vysoké nároky na koncentráciu, a to najmä na tratiach, kde nie je činný vlakový zabezpečovač. „Od roku 2025 bol znížený minimálny vek rušňovodiča na 19 rokov, preto je podľa mňa potrebné znovu prehodnotiť systém vzdelávania a odborných skúšok, posilniť úlohu manažéra infraštruktúry v tomto procese a posilniť praktický výcvik,“ skonštatoval Gašparík.

Pri Pezinku došlo k zrážke dvoch vlakov

Pri Pezinku došlo v nedeľu (9. 11.) večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Najťažšie zranenia utrpeli tri osoby s poraneniami hrudníka a brucha, 60 pacientov utrpelo ľahké zranenia.

V polovici októbra došlo k nehode na železnici aj v okrese Rožňava. Pri obci Jablonov nad Turňou sa na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate, zrazili dva rýchliky. Po nehode evidovali sedem ľudí v kritickom stave, 14 stredne ťažko zranených a 48 ľahko poranených. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v pondelok ponúkol svoju funkciu predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD). Ten túto ponuku odmietol. Premiér zároveň požiadal šéfa rezortu dopravy, aby s okamžitou platnosťou odvolal vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko.

