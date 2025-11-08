AUTENTICKÉ VIDEO z nehody autobusu: TOTO mohlo skončiť tragédiou! Zo záberov doslova mrazí

MOKRANCE - Správy o nehode autobusu na východe Slovenska vystrašili mnohých. Zo 14 cestujúcich a 1 vodiča boli viaceré osoby zranené, cesta bola neprejazdná. Polícia teraz zverejnila video z nehody. Mrazivé zábery ukazujú, ako k nehode došlo a čo sa v autobuse dialo po náraze. Podľa polície sa nehoda mohla skončiť tragédiou.
Na ceste medzi obcami Mokrance a Čečejovce v okrese Košice-okolie narazil autobus do stromu. Zranilo sa viacero osôb. Doprava je v danom úseku obmedzená. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti „Podľa prvotných informácií sa v čase nehody v autobuse nachádzalo približne 15 osôb, z ktorých viaceré utrpeli zranenia,“ uviedla polícia. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Ako pre TASR uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, pri nehode aktuálne zasahovalo sedem hasičov zo staníc Moldava nad Bodvou a Košice s troma kusmi techniky. Evidujú 13 ľahko zranených osôb a dve osoby odmietli ošetrenie. „Evakuačným autobusom HaZZ bolo osem zranených osôb prevezených na ďalšie ošetrenie,“ doplnil Bálint.
Polícia doplnila, že podľa doterajších zistení pravdepodobne vodič autobusu neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky a svojím schopnostiam a v miernej ľavotočivej zákrute zišiel z cesty. Pravou časťou autobusu zachytil strom a ostal stáť. „Dychová skúška aj orientačný test na drogy boli u vodiča negatívne,“ doplnila polícia.
Ako košickí policajti následne uviedli, táto jazda autobusu mohla skončiť tragédiou, no podľa prvotných informácií zranenia nevyzerajú vážne. Následne zverejnili aj video z nehody, z kamery, ktorá bola umiestnená v autobuse.
Na videu pritom vidno, ako autobus vošiel do ľavotočivej zákruty a následne začal mať vodič autobusu problémy. S autobusom išiel po krajnici, snažil sa vozidlo dostať naspäť na vozovku, no nedarilo sa mu to. Krátko na to prichádza náraz a autobus zíde na trávu mimo vozovku. Náraz bol tak silný, že odhodil cestujúcich z na iné miesta, preliačila sa strecha a takmer na dvoch cestujúcich spadol priestor na odkladanie batožiny. Ku koncu videa vidno aj šoféra, ktorého odhodilo ku dverám. Následne sa postavil, chytil sa za hlavu a kontroloval si zranenia. Cestujúci sú podľa záberov viditeľne otrasení.
"V autobuse sa v tom čase nachádzalo 14 cestujúcich a vodič. Tri osoby boli prevezené RZP na ošetrenie, ostatní cestujúci boli prevezení evakuačným autobusom HaZZ na ďalšie ošetrenie," uviedli policajti na záver s výzvou pre vodičov, aby sledovali situáciu okolo seba, boli pozorní a sústredení.